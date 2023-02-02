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為何台積電大漲、英特爾大跌？面對產業逆風 2大龍頭法說會後兩樣情

聯合新聞網／ 財訊雙週刊
圖／財訊
圖／財訊

文／林宏達

根據《財訊》報導，同樣面對庫存壓力及經濟衰退，台積電與英特爾第4季繳出不同成績單，顯示在高性能晶片自製的趨勢下，英特爾的IDM模式，未來將遭遇更大的逆風。

根據《財訊》報導，1月26日，英特爾舉行2022年第4季法說會，會後英特爾股價重挫超過9%，一度跌至每股26.84美元的低點。相對的，台積電1月12日第4季法說會後，ADR價格從80.76美元，上漲至88.63美元，漲幅高達9%。同樣面對全球半導體庫存居高不下及經濟衰退的陰霾，為何兩場法說會表現如此不同？

比較兩家公司的成績單，不難發現，以台積電為首的晶圓代工生態系，和以英特爾為代表的IDM（整合元件製造）模式，在面對產業逆風之際，表現大不相同。

金雞掉漆　英特爾組織重整

第4季，英特爾最重要的終端運算事業部門和資料中心與AI部門，雙雙營收獲利重挫，主要產品為個人電腦處理器的終端運算事業部門，也受到PC庫存上升影響，營收下滑36%，營業利益率更大幅衰退82%。資料中心與AI部門也不能倖免。資料中心過去一直是英特爾的金雞母，全球市占率曾高達95%，但第4季營收減少33%，營業利益率更下滑84%。

根據《財訊》報導，英特爾執行長基辛格不得不在法說會上宣布組織重整，並決定不再投資網路交換產品線，只維持現有產品，誓言將在2025年拿回全球頂尖製程王座；由於其他新事業規模都仍小於10億美元，英特爾要將未來押在高速運算市場上。

相對的，台積電第4季雖然在消費性電子、手機和物聯網市場，也交出了營收負成長的成績單，但在高性能運算的營收仍成長10%。如果看台積電2022年全年表現，台積電在高性能運算市場的營收較2021年大幅成長59%；由於高性能運算占台積電2022年整體營收41%，等於台積電和其客戶，在全球高速運算晶片市場上影響力大幅擴張。

展望未來　台積電預示成長

為何英特爾下，台積電上？看看蘋果的狀況就能明白。根據IDC（國際數據資訊）2022年9月的報告，2021年第3季蘋果的電腦在全球PC市占僅為8.2%，出貨量為717萬台，但到2022年第3季，蘋果在電腦市場的市占率增為13.5%，出貨量為1006萬台，1年時間出貨量增加4成，而其中所用的處理器都是由蘋果設計，台積電製造的晶片。除了蘋果之外，全球前5大PC品牌，市占都較前1年下滑，這些公司使用的多半是英特爾、超微製造的處理器。…(本文截自財訊678期，詳全文)

【更多精采內容詳見】《財訊官網》

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