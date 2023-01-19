搶救手繪工藝！徐嘉彬復古之路添新意 熱血理工男重現台灣花磚百年風華

文／郭瓊俐

台灣很多古厝鑲有花磚，形成台灣特有的圖騰與文化；但花磚古厝急速消失，徐嘉彬投入20多年的心血，保存大量花磚，更成功復刻失傳的技術。

《財訊》記者跟著徐嘉彬和他的工作夥伴，開車到嘉義水上鄉一處田間老宅，摸黑穿過已經沒有水電的老三合院，尋到兩個房間裡的兩張大床，徐嘉彬用手電筒仔細看了鑲有整排花磚的床眉，說道：「這個是手繪的花磚。」

與第4代屋主道別後，徐嘉彬回到車上才難掩興奮地說：「我沒有收過這麼精細的台灣匠師手繪花磚床眉，珍貴之處在於這是100年前的手繪工法，而且竟然一次有兩張！」他邊開車邊跟工作夥伴討論，希望明天就去拆床眉；因為老宅即將拆除，早一天把床眉帶回來，早一點安心。

20多年心血 打造博物館

這就是徐嘉彬，花了20多年的時間，在全國各地收購老屋拆除前的花磚，至今熱情未減。他保存了數千片日治時期的手繪花磚，斥資成立花磚博物館，成為嘉義市有名的網美拍照景點。根據《財訊》報導，近年來他再投入大量資金研發，成功復刻百年前的花磚，而且打入建材市場，讓花磚的古典之美融入現代生活中。

花磚起源於歐洲，日本工業化之後派人去歐洲學習製作花磚技術，後來成功開拓國際市場。日治時期的台灣，富貴人家或廟宇從日本進口花磚，除了歐日傳統的風景或花卉紋樣，很多人也會聘請知名匠師，描繪帶有台灣習俗的圖樣，例如石榴（象徵多子多孫）、蝙蝠（象徵福氣）、桃子（象徵長壽）等，將花磚鑲在建築或室內裝飾中，形成台灣特有的花磚文化。

不過，《財訊》報導指出，隨著機器燒製的磁磚大量生產，取代手工燒製描繪的花磚，1915年開始流行於台灣的花磚，到1935年前後漸漸消失。原本全台有數千棟鑲有花磚的漂亮房子或廟宇，在台灣經濟發展、房地產飆漲的過程中，也一棟棟被拆除，花磚從此逐漸消失在台灣人的記憶中。

學生時期便熱中拍攝老建築的徐嘉彬，一開始並沒有注意到花磚。他回憶，起初並不知道「花磚」是什麼，隨著老建築愈拍愈多後，他才好奇，為何這些彩瓷面磚永遠跟最漂亮的老房子在一起。徐嘉彬到處詢問，卻沒有人知道彩瓷面磚和馬賽克磁磚有什麼不同；他查文獻，才發現花磚的特殊與珍貴之處。

接受《財訊》採訪時，徐嘉彬指出，新加坡、馬來西亞等地的花磚老屋都被政府立法保護，但台灣的花磚老屋卻遭到大量拆除，每一棟建築的設計和花磚的配置，對台灣而言都是獨一無二的，但每年他們回去拍攝，就發現房子一棟棟不見了，「對台灣來講，花磚就這樣消失了，好像不曾存在過。」學生時代，徐嘉彬就與朋友全台拍攝紀錄，建立全國花磚地圖。研究所畢業後，他到竹科的科技廠工作，有了穩定收入之後，更開始展開收購、保存花磚的行動。… (本文截自財訊677期，詳全文)