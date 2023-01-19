電動車、AI將成驅動科技發展2大趨勢 走進CES看見一場汽車創新大秀

文／林宏達

根據《財訊》報導，2023年預期將是經濟衰退的1年，但歷史上，這也會是創新加速推進的時代。最近舉行的CES大展顯示，電動車和AI的發展，將會把科技帶向全新境界。

在2008年金融海嘯後，4G、智慧型手機和平板，驅動全球科技產業再創高峰；到了2022年，全球電子產業卻籠罩在庫存過剩、經濟衰退的陰影下。因此，2023年的CES（美國消費電子展），便成為眾人尋找科技業下一個成長動能的焦點。

《財訊》報導指出，所有項目中，汽車科技絕對是重中之重，本次的CES展中，汽車參展數量之多，已足以讓CES展成為全世界第4大車展。最有意思的項目，應屬BMW發表的i系列Vision Dee概念車，這款車特別之處在於，車內沒有螢幕；但是車外，整台車從車身到擋風玻璃，全都由螢幕打造。

BMW 駕駛座前沒螢幕

現在的電動車內裝，螢幕一個比一個大，但這台BMW概念車，卻是連駕駛座前面都沒有螢幕，那麼，如何顯示駕駛資訊呢？在BMW的設計中，駕駛人只要透過投影在原本中控螢幕附近的虛擬控制介面，利用抬頭顯示技術，所有駕駛資訊就能投影在前擋風玻璃上；甚至，還可延伸到兩側的車窗。而且，當自駕車技術愈來愈成熟，駕駛人自然不需要時刻盯著里程表，只要再揮一揮手，駕駛資訊逐漸淡出，想看影片、照片，都可以投射在擋風玻璃上，甚至把所有車窗都打上自己喜歡的圖案。

《財訊》分析，更有趣的是，車窗還可以用來跟外界溝通，你也可以把自己的樣子投射在車窗上，跟路人打招呼，甚至隨時改變車燈的樣式，或在車身上打上文字，這台車的外觀由240片元太科技的彩色電子紙組成，能隨時按心情改變外觀。

索尼 結合高通提升自駕力

這次大展中，另一個車用電子的趨勢也逐漸浮現，就是軟體、晶片和造車，要求愈來愈高，未來智慧車的分工模式，一如當年半導體從IDM走向晶圓代工一樣，成為各家廠商要尋找的新商業模式。

這次由索尼（SONY）展出的Afeela品牌原型車就是其中的代表。這1台車，是由索尼和本田合資的Sony Honda Mobility公司所發表，將在本田美國工廠製造；這台原型車同時也是第1款採用高通Snapdragon Ride Flex晶片的車款，採用高通的數位底盤設計，在高通的加持下，這台車運算效率高達800 TOPS，可達到Level 3的自動駕駛能力。

根據《財訊》報導，這台車全車配備45個感測器，所用的CIS感測器則是由索尼設計生產。在手機事業達到瓶頸後，車用事業成為索尼感測器未來的發展重心，因此，索尼不只和台積電在日本熊本合資蓋工廠，生產車用晶片，但同時也會在台積電十五廠、高雄廠生產車用晶片。… (本文截自財訊677期，詳全文)