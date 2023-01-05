3觀察看懂雷虎暗藏不確定因子！股價表現亮麗 基本面、籌碼面卻跟不上

文／尚清林

2022年台股漲幅前10名排行，雷虎以148%名列第8。然而，投資人必須深究，雷虎是真的靠無人機轉型成功了，抑或只是一場軍工話題的追捧而已？

根據《財訊》報導，在軍工題材持續發酵下，2022年8月，國內無人機領導廠雷虎與中華電信衛星設備合作，在蔡英文總統親自巡視後，雷虎股價一路飆升。根據證交所統計，2022年台股漲幅前10名排行，雷虎大漲148%排名第8；在全球股市重挫的大環境裡，顯得格外亮眼。

雷虎從精密機械加工起家，後來專研無人載具，2019年即與中華電信合作，在2019年推出「防救災行動通訊空中基地台」，這是領先全球業界推出無人機基地台與無人機中繼的解決方案。當時本刊採訪雷虎董事長陳冠如時，他強調，台灣一直以來都是遙控飛機的出口大國，很多零組件的供應鏈都已經成熟，但無人機需要更高層次的技術，市場分眾，而台灣業者不僅資本額不足，轉型也需要時間。

觀察1 大戶持股持續減碼

《財訊》報導指出，如今無人機的話題再度引起討論，近來雷虎股價也跟著飆高，本刊從大戶動向、營運狀況、淨值評價3個面向，提醒投資人在樂觀氣氛下，仍然需要保持風險控管。

股市常提到，「籌碼在大戶手上，再大的利空也會漲」，這是因為大戶了解公司未來營運走向，若前景看好，自然是持續加碼。以此檢視，雷虎股價自2022年8月開始啟動，從17元一路飆漲至49元高點。

《財訊》分析，倘若上漲真的是因接下來市場展望良好，那麼大股東也應該持續增加持股才對。但從雷虎千張大戶持股比率觀察，大戶持股從2022年8月的27%，一路隨著股價上漲而減持到12月底已經降至20.4%。

「成為飆股的要素之一，往往伴隨著營收爆炸性的成長。」法人解釋，到底是飆股，還是「妖股」，營收是否有跟著題材一起發酵，也是一個很重要的觀察指標。

觀察2 營收獲利未見成長

《財訊》報導指出，舉例來說，2020年疫情爆發之際，口罩大缺貨，恆大飆漲10倍，衝上史無前例的天價200元之上；當時很多法人機構敢布局，主要原因是當時恆大的營收實在太好了，整體的獲利數字也開出來了，股價與營運成長動能是相匹配的。此外，2021年的貨櫃三雄股價暴漲的情況也相同，在缺船缺人及運費調漲下，3家航運公司的獲利都創下歷史新高，是「飆股」的典型代表。

相較之下，軍工股在2022年喊得震天價響，但觀察雷虎的營收，始終難以突破單月1億元的門檻；累積前11月營收9.8億元，仍較前1年同期衰退10%，至今沒有看到轉型的跡象，也無大幅成長的無人機訂單；或許這正是雷虎股價一直漲，卻仍不見法人機構進場，主要還是需要時間觀察實績。… (本文截自財訊676期，詳全文)