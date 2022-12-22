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洪正雄最愛散步撿水泥塊 不放過每個開發機會！台北都更大王 讓海砂屋鍍金的本事　

聯合新聞網／ 財訊雙週刊

【文／游筱燕】

根據《財訊》報導，都更案整合動輒就是10年起跳，大家都笑我笨，但現在大家都說我聰明，要知道，傻的人不見得是不聰明的人。」這是聖得福建設開發創辦人洪正雄入行逾35年的體會，尤其在政府打炒房、限縮建商土建融政策下，許多知名建商反而向他請益都更撇步，令他感觸特別深。

台灣最貴的海砂屋都更案「最大直」，是洪正雄的代表作。他整合台北巿明水路水岸第1排「最大直」前身翠景新村，僅花8個月又6天完成都更簽約。2020年推案，將42年歷史的4層公寓改建成25層樓的水岸地標；以成交均價約150萬元計算，當年預售買2.5萬元1坪的地主，價格翻漲近60倍。

代表作》整合最大直　變最貴海砂屋

根據《財訊》報導，2022年推出鄰近實踐大學台北校區的「躍大直」，以室內坪數「1坪換1坪」與地主達成協議，成功整合80位地主，讓他知名度更響亮。洪正雄專門在精華區深耕都更案的作法，加上手上有30幾件都更案，擁北市土地30000坪，而有了「都更大王」的稱號。

今年62歲的洪正雄是台中后里人，父親在他國小6年級時離世，留下母親獨力扶養3個小孩。由於家境清苦，洪正雄從小就立志要賺錢，退伍第2天就北上工作，當混凝土經銷商的業務員，月薪只有10000元；兩年後聽聞隆山建設要拆夥重組，大膽跟母親借了90萬元入股，成為6個股東之一。後來，隆山建設股東意見不合，洪正雄與另一陳姓股東自立門戶成立「和典建設」，兩年開案9個工地累積不錯口碑；不料，擔任總經理的陳姓股東發生意外死亡，他也逐漸淡出。

《財訊》報導指出，1980年代左右，洪正雄一位友人投資聖陸營造，「砸1億元卻只分紅兩百多萬元」，於是拜託他進公司照看。洪正雄發現管理人拿公司的資金借給包商，私賺利息錢；遏止陋習後，聖陸就賺錢，讓洪正雄更加確信公司要賺錢一定要專注本業，按部就班。幾年後，大股東移居澳洲，便將聖陸賣給洪正雄。

聖陸營造是專門興建連續壁的營造廠，1990年代遭逢兩次危機，差一點倒閉。一次是施作捷運局工程，連續壁打岩盤挖到硬度極高的金剛石，與原先的鑽探報告不同，完工後他向包商追加兩千萬元，對方惡性倒閉。與此同時，在瑞光路的台新大樓也被大包商倒了1000多萬元。洪正雄表示：「4000多萬元的資金缺口，我在家想了很多天，要不要賣機器還債，直接關門大吉？」後來他跟協力廠商協議延票，花了3、4年時間才將公司體質轉正。…(本文截自財訊675期，詳全文)

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