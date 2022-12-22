近來日方訪台最高規格 台日關係朝4大面向合作 日參議員：讓G7成為台積電的股東　

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聯合新聞網／ 財訊雙週刊

【文／孫蓉萍】

根據《財訊》報導，台灣與日本50年前斷交後，雙方仍互動頻繁，在經濟、社會等各方面都有許多成果。台灣日本關係協會和日本台灣交流協會，12月11日特別舉辦了「台日關係永續論壇」，回顧並展望雙方的密切關係。近期台積電到日本設廠和「台灣有事」的議題，在台、日兩地都引起關注，成為論壇內容的重中之重。

台日關係協會會長蘇嘉全在開幕式中指出，「台日友好」已經是雙方人民的共同語言，每逢災害時都互相伸出援手。日台交流協會台北事務所代表泉裕泰也指出，經歷風風雨雨的50年，在先進們的辛勤努力下，台、日建立了今天良好的關係。

風雨半世紀　見證台日友好

根據《財訊》報導，特別前來發表演說的日本眾議院議員萩生田光一，同時也擔任自民黨政務調查會長，他指出，在他擔任經濟產業大臣時，日本政府決定投注近5000億日圓的大規模補助，協助台灣台積電、日本索尼、電裝等合資的JASM公司設立半導體工廠，預定2024年開始量產。日本政府在生物領域也決定追加新的預算超過7000億日圓，投資AI及量子電腦等，他也希望在這些最尖端的技術方面，能進一步加強與台灣的合作關係。

曾任外務大臣政務官的三宅伸吾，現為自民黨國防部會副會長，也特別關注台灣，去年日本捐贈台灣疫苗時，極力協助前首相菅義偉完成任務。關於近來各界討論台積電相繼在美國和日本設廠一事，他指出，對美國和日本來說，當然十分歡迎。因為全世界都在談經濟安全保障，而經濟安全保障最重要的兩點，分別是自立，以及對別人來說不可或缺。

《財訊》報導指出，美國和日本都缺乏台積電擁有的最先進半導體技術，也無法量產。因此美、日若要在半導體方面自立，就必須請台積電到本國生產。但因為到外國生產成本高，甚至高出5成，於是美、日都提供巨額補貼，否則台積電不願前往設廠。

對於台灣也有不少人反彈，擔心護國神山出走，技術外流，台灣的優勢不再；三宅認為，台積電在美國生產的是落後一個世代的5奈米晶片，在日本生產的更是落後2、3個世代的22、28和12、16奈米，並非最新技術。而且儘管豐田汽車、索尼集團等8家日本企業合資成立Rapidus公司，和美國IBM公司合作開發2奈米製程技術，不過台積電的研發能力更強、速度更快，將維持領先。此外，台積電在外國生產的量，只占總產量的1成左右，仍有8、9成留在台灣，大家不必太擔心。…(本文截自財訊675期，詳全文)

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