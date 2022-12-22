食安有問題得下架 App資安有問題卻不必下架？數據中心在海外 刷抖音個資恐全都露

【文／郭瓊俐】

根據《財訊》報導，被視為「護國神山」的台積電在美國亞利桑那州設廠，台灣工程師搭乘包機赴美工作的照片，透過抖音等社群網路媒體大量轉發，演變成「掏空台灣半導體人才」、「民進黨把台積電送給美國」等排山倒海的謠言，台積電高層與政府部會首長等人出面闢謠，卻追不上謠言散布的速度。

放送假訊息 抖音無孔不入

台灣民主實驗室針對台灣資訊環境觀測3個月後，提出《2022台灣選舉：境外資訊影響觀測報告》，以台積電事件為例，列出可疑資訊的操作手法：在中國官媒、臉書境外匿名粉專的廣泛傳播下，台灣的政治人物、媒體名嘴及政治評論粉專紛紛響應，讓「台積電被美掏空論」的敘事進入台灣輿論環境，再透過國會質詢、選舉造勢等方式擴大議題焦點，此時政府部門出面澄清，但訊息早已全面散播台灣社會。

《財訊》報導指出，在中國對台灣資訊作戰的模式裡，源自中國「字節跳動」公司的抖音（TikTok）扮演愈來愈重要的角色。抖音以大量不同主題的短片吸引全球年輕人，台灣年輕人也不例外；具有特殊目的的宣傳訊息，被穿插在短片中播送，滲透到不同的國家社會裡。此外，抖音使用者的個資，可能已大量被收集到中國。

全球民主國家已注意到抖音帶來的國安、資安問題，美國許多州下令政府機關禁用抖音，美國參眾兩院也研擬立法禁止抖音在美國營運。而早就被中國認知作戰大舉侵襲的台灣，直到12月初，才由數位發展部下令政府部門電腦、公務手機禁用抖音。

南台科技大學虛假訊息研究中心主持人羅承宗批評，抖音問題存在已久，但3個月前沒有人在談抖音，直到民進黨在九合一選舉敗選後，才採取些微的行動。抖音的問題已經很急迫，幾個政府機關卻還在搞「消極權限爭議」，互推管轄權，人民期待新成立的數位部處理問題，數位部卻不認為網路「內容」是它要負責的，而且因為有人喊出「打壓言論自由」，政府就陷入管理抖音的猶豫。

《財訊》報導指出，一位曾在中國社群網路公司工作的人士指出，每個人在App註冊時都有一個UID（User ID），App後台會再建立一個DID（Device ID），立刻進行記錄、建模動作；亦即，只要App有使用者的UID，就有能力追蹤使用者的移動路線、進行環境音錄音、記錄瀏覽網站、甚至記錄鍵盤打字內容。

該人士指出，字節跳動在天津的數據中心，會收集全世界的資訊，雖然抖音公司號稱，雲端服務器與數據中心都儲存在海外，但數據中台是一樣的，不管是抖音或字節跳動都可以追蹤到客戶端口。而且字節跳動與抖音的國內外員工混在一起工作，最後所有的資訊還是回到字節跳動。… (本文截自財訊675期，詳全文)