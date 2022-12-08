從牛肉乾賣到豪宅！賣到跨海來台當建商 金門高坑陳家發跡傳奇

文／游筱燕

根據《財訊》報導，高坑牛肉乾過往只是金門伴手禮的單一形象，可能開始擴大轉變；由第2代陳忠祥執掌的熙鼎建設，在台北市蓋了第1棟豪宅，未來還要搶進都更市場。

熙鼎建設與華熊建設日前在台北中正區舉辦豪宅建案記者發布會，外界才赫然發現熙鼎建設大有來頭，背後股東正是金門知名伴手禮及食品公司高坑集團！也因為第1次插旗台北房地產，向來低調的高坑陳家終於難得在公開場合齊聚曝光。

根據《財訊》報導，1973年，有精湛川菜廚藝的陳雅商於金門縣金沙鎮，創立了「高坑牛肉乾」。在此之前，陳雅商是「高坑飲食部」的大廚，在金門10萬大軍的年代，生意興隆，店內最熱賣的是能一解阿兵哥鄉愁的牛肉麵，後來太多人懷念此味，陳雅商才著手研製能「帶著走」的牛肉食品，選定牛肉乾。

牛肉乾日銷萬包 業界第2

如今，大家對「高坑牛肉乾」已經不陌生，去金門旅遊，除了買金門高粱酒外，最不能少一味的下酒零食就是高坑牛肉乾，由於實在熱銷，這包零食不只在金門賣，後來也在好市多、家樂福、愛買等通路販售。為此，高坑近年還在新北市樹林設立廠房。據聞，高坑牛肉乾1天能賣10000包，是僅次於新東陽外的牛肉乾業第2把交椅，不過對於營收數字，陳家則堅決保密。

根據《財訊》報導，賣零食能賣到台北市買地蓋豪宅，陳家的實力可見一斑。目前熙鼎建設的主要經理人為陳忠祥，他是陳雅商的兒子，在家中排行第4，有3個姊姊，大姊和2姊都是家庭主婦，3姊陳惠婉，目前為高坑牛肉食樂苑副董事長，負責將「高坑飲食部」轉型為「高坑牛肉食樂苑」，積極推廣高坑飲食文化園區。

1990年出生的陳忠祥，見人總是笑口常開、虛心請益，沒有富2代的架子，他留學澳洲，讀的是企管系，對藝術和建築很有興趣，平時還會自己畫油畫、動手做雕塑，一直想在這座城市畫布上有自己的作品。

《財訊》報導指出，幾年前，陳忠祥因緣際會認識退休的全坤建設總經理廖學新，加上廖學新早年在澳洲雪梨知名的建築師事務所任職，曾跟隨雪梨歌劇院細部設計建築師Mister Peter Hall工作多年，雙方一拍即合，於是陳忠祥邀請廖學新擔綱旗下建案的總顧問。廖學新說：「陳忠祥肯學又認真，關於建築的大小會議，他都親自參與。」

《財訊》報導指出，陳雅商經營事業多年有成，存到錢也喜歡買不動產，除金門外，置產還跨足廈門店面及台北房地等。陳雅商表示，買不動產能抗通膨，是很好的投資，只是他已經70歲，到了要退休的年紀，也不懂蓋房子，都是由兒子陳忠祥負責。… (本文截自財訊674期，詳全文)