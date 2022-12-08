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新任屏科大校長 體現德國工匠精神治校！張金龍專注看不見的努力

聯合新聞網／ 財訊雙週刊
圖／財訊
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文／郭瓊俐

根據《財訊》報導，創校近百年的屏東科技大學培育無數精英，也為當年海外農耕隊提供重要後盾。新任校長張金龍秉持務實精神，要持續為台灣社會，培育跨域整合的技職人才。

《財訊》造訪占地300公頃的屏東科技大學校園，校長張金龍帶我們走訪的第1站，是餐旅管理系的實習餐廳；人潮裡洋溢著用餐學生的輕快話語聲，穿著制服的實習生熟練地在各桌點菜、上菜。戴著廚師帽的「阿東師」出來打了聲招呼後，立刻回廚房繼續監督學生做菜，他是獲獎無數、高雄漢來大飯店宴會廳前主廚陳文東，現在則是屏科大教授級專業技術人員。

整建城區部大樓 搬遷獸醫系　盼助學生實習

看著色香味俱全、價格實惠的中式套餐，《財訊》採訪時，張金龍笑著說，實習餐廳每週只營業週三、週四兩天，之前他曾走進餐廳，卻被實習服務生擋住說：「客滿了，不能進來。」原來餐廳生意非常好，兩三個月前就要搶訂位；上次不得其門而入的他，這次特地提早訂了位。

接下來走訪智慧農業中心，面積足足有10公頃，張金龍豪氣地說：「你看到的，都是我們的地。」一行人步行到綠能生物工廠，造形摩登的溫室在陽光下閃閃發亮。張金龍表示，這是13年前蓋好的溫室，當時即有永續的概念，不但鋪設太陽能板，還計算了遮光率，讓溫室有足夠的光源，這也是工學院、農學院「農工合作」的結晶。

農園系的梁佑慎、鍾興穎兩位老師向大家說：「你看到的，都可以直接吃。」張金龍從一排排的綠色錦簇中剪下一片韓國芝麻葉，直接送進口中。因為這是從溫室栽培的健康種苗、有機配方養液、人工光譜照射及控制環境所栽種出的高經濟價值作物，乾淨無汙染。

吃了清脆可口的生菜，老師們接著跟張金龍反映，這個溫室已經使用13年了，希望可以修繕及增添設備，升級為模組化的開發基地。張金龍說：「好，學校來籌措經費。」

《財訊》報導指出，到屏科大響亮的招牌獸醫系參觀時，相似的場景再現。副教授兼小動物外科主任鍾承澍向張金龍確認，「校長有答應，要讓獸醫系搬去市區。」張金龍回答，屏科大的城區大樓已斥資5000多萬元整修，「快整修好了，可以準備搬過去了。」張金龍解釋，獸醫系搬去人口較多的屏東市區，收治小動物的案源增加，可讓學生有更多實習的機會。…(本文截自財訊674期，詳全文)

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