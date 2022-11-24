會計師返鄉變青農 養鵝養出好生意！蔡英地翻轉人生下半場

文／郭瓊俐

以唐朝詩人駱賓王《詠鵝》詩中的「鵝、鵝、鵝，曲項向天歌」，蔡英地為公司取名「向天歌創新農業」。不只是養鵝，而是志在建立一套青農可返鄉發展的產業模式。

根據《財訊》報導，沿海的雲林縣四湖鄉，東北季風已經刮起風沙；典型人口流失嚴重的鄉村，這幾年因為數棟矗立的太陽能建築，稍微改變荒蕪田園的地貌。建築物沒有傳出轟隆的機器運作聲，而是潔白、肥碩的鵝群在水池洗浴的呱呱聲。在生物安全管理機制運作下，養出的健康白羅曼鵝，送到各地鵝肉店，成為消費者喜愛的鵝肉料理。

人生勝利組 中年轉彎回鄉

這是「向天歌創新農業」以密閉式禽舍養殖，成功取代傳統露天飼養鵝場的成果。負責人蔡英地是一個返鄉青農，但他的返鄉路，不僅是台北到雲林的距離，而是從會計師、財務長到「養鵝人」的巨大翻轉之路。

《財訊》報導指出，自小成績優異的蔡英地，政治大學會計研究所畢業後，考取會計師，進入全國前4大的「勤業眾信會計師事務所」工作，在台北成家立業，成為父母親的驕傲。5年之後，蔡英地轉到科技大廠「創見資訊」任職，被外派到上海擔任中國區財務主管，再調回台北擔任管理處協理。事業一帆風順的他，卻在40歲那年，開始思考人生往後的道路，回鄉養鵝的念頭進入蔡英地腦海裡。

蔡英地表示，2015年台灣爆發歷來最大的禽流感疫情，全國的鵝場被撲殺超過8成，雖然父親那年為了照顧開刀的母親而退休，將鵝場租給別人，躲過災情損失；但是自認「靠鵝養大」的他，對鵝與土地的情感卻被召喚起來。蔡英地跟父親提起回鄉養鵝的事，遭到否決，「同時也還無法完全說服自己」，於是先換個環境，跳槽到中國寧波的台商公司擔任財務長。

兩年後，蔡英地認真思考返鄉問題，再度跟父親提起返鄉養鵝的事，這次父親答應了。

根據《財訊》報導，回想返鄉的過程，蔡英地指出，當時有多重考量，商業的考量是禽流感疫情讓台灣的鵝消失大半，鵝肉需求遠大於供給，有產業前景；親情的考量是回鄉照顧父母，因為身為長子長孫的他，無法看著父母在家鄉無人照顧地老去；此外，他對生長的土地一直有種責任感，很想發展出一套鄉村可運作的產業模式，將產業模式分享出去，提供更多工作機會。

《財訊》分析，禽流感疫情之後，農政單位推廣非開放式禽舍養殖，也就是密閉式禽舍，以阻絕野鳥與家禽接觸，降低禽流感病毒傳播的風險。2018年，他將父親1800坪的農地整平，建起全新的密閉式禽舍。沒想到，蔡英地回鄉的起點，卻是他與父親衝突的開始。… (本文截自財訊673期，詳全文)