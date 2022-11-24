星野集團背後的神祕地產商 「台灣名模」劉季涵跨足多元領域的斜摃人生

文／游筱燕

消失在時尚界20年的劉季涵，3年前悄悄搬回台灣，大家才知道在她的超模外表下，藏著創業家精神，靠自己努力，成就斜槓人生。

根據《財訊》報導，日前星野集團與地產商Zekkei Properties宣布攜手在日本北海道打造酒店式公寓，震撼業界，因為這是星野集團旗下日本奢華住宿品牌虹夕諾雅，首次與地產商聯手打造可對外銷售的酒店式公寓。地點選在比羅夫滑雪場最高點俱知安町，以類似分時度假概念分拆銷售，預計2026年完工。

由於星野集團並不輕易擴點，正當業內好奇地產商Zekkei Properties是如何打動星野集團時，赫然發現這家公司有一位創始成員，不但是台灣人，還是消失在台灣時尚圈超過20年的超模劉季涵。她已經從國際模特兒角色，跳脫成為地產投資家，也是運動環保頭盔及珠寶設計品牌JOSPHERE的創辦人，日前還成為國際R20區域氣候行動組織台北的創始會員。

根據《財訊》報導，足跡遍布全世界的劉季涵，3年前舉家搬回台北，選擇環境單純安靜的大直明水路居住，「庭院足夠讓兒子和狗狗跑跳，涼椅區能抽雪茄、品酒，還能三不五時讓澳洲籍的先生BBQ。」踏入劉季涵的家，室內白色系的裝潢，掛滿了她收藏的名畫、名作，包括奈良美智、秦風、Rose Wylie、Gideon Rubin、名和晃平等，其中不乏拍賣會上購得的戰利品，集合式住宅1樓的自家，被她布置得像極了歐美的別墅。

模特兒工作讓她疲於奔命 離開鎂光燈後大膽追夢

接受《財訊》採訪時，一坐下採訪，劉季涵已經印好幾張提問解答，看得出為了此次專訪做足準備。她說，自己思考有時跳躍太快，把重點列出會比較有效率。就像當模特兒在台上走秀，她會特意在燈光下久站，為的是讓設計師服裝作最大曝光，久而久之，大家都喜歡找她代言。

身高177公分的劉季涵，學生時期走在台北東區街頭被星探挖掘，開啟模特兒生涯。起初經營食品工廠的父母極力反對，劉季涵回憶父親當時還說：「手臂都露出來，成何體統。」

根據《財訊》報導，1998年，劉季涵代表台灣和世界國際超模參加法國YSL'S世界杯時裝秀，登上國際雜誌封面，是模特兒事業最顛峰的時刻，相繼在《美麗佳人》、《儂儂》、《薇薇》等雜誌當封面主角。國際工作亦邀約不斷，1天甚至被安排3個工作，「累到打瞌睡，同事頂住我的頭說不能睡，眼睛會紅。」全盛時期，劉季涵在全台北市的公車上、路邊廣告都能看到自已，「太忙了，我總想著還有什麼夢想沒有實現？」

為了完成當珠寶設計師的心願，劉季涵放緩腳步，赴英國、法國等地修習相關課程。每到一座城市她總會去逛美術館、藝術中心等增廣見聞，因為喜歡研究建築風格，也會好奇去當地房仲櫥窗店了解區域房價。… (本文截自財訊673期，詳全文)