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點閱率完勝金鐘！惡搞自嗨也不忘公共化 呱吉走鐘獎的逆襲

聯合新聞網／ 財訊雙週刊
圖／財訊
圖／財訊

文／洪綾襄

根據《財訊》報導，年度網紅盛事、第4屆走鐘獎頒獎典禮，不到一週累計觀看次數超過180萬次；反觀金鐘獎節目類頒獎典禮，累積兩週點閱次數僅78萬次。走鐘獎創辦人呱吉做了什麼？之後他還想做什麼？

「今天很榮幸來參加第4屆走鐘獎a.k.a.智障YouTube小圈圈自慰頒獎典禮，今年辦得超級盛大的，竟然辦在北流；天啊，不愧是親柯文哲的台北市議員所主辦！」

《財訊》報導指出，原本應是仿效影視音3金（金鐘、金馬、金曲）典禮中，莊嚴隆重的「創作者耀眼時刻」，卻被脫口秀演員賀瓏拿來狠狠Roast（美式吐槽，又稱炎上）全場網紅和主辦人呱吉（台北市議員邱威傑）：「謝謝柯家軍，讓我們能在一流場地，頒獎給二流作品，由三流評審來決定！」

網紅界盛會　排場愈來愈大

賀瓏完全無視呱吉兩度起身作勢揮拳，10分鐘的Roast火力全開，直戳每個網紅的痛處─像是笑虧因「算命阿姨九天玄女」影片暴紅的阿翰，口音歧視越南人，連德高望重、有「YT界里長伯」之稱阿滴，也被他指為靠滴妹救點閱率，台下哭笑不得的阿滴直接高舉中指回應。

而賀瓏口中嘲諷的「三流評審團」，其實廣納了金馬獎導演黃信堯、紀錄片導演華天灝、嘻哈品牌顏社創辦人迪拉胖、影音文三棲創作者鄭宜農，以及momo電視台總經理鄭偉柏等20多位跨領域重量級代表。

根據《財訊》報導，這樣的言論，要是出現在前1週的金鐘獎頒獎典禮，肯定會有某個大哥氣到拂袖離去，但在新媒體圈，卻是被逗得哄堂大笑。

儘管嬉笑怒罵、髒字不斷，但在這1晚，每個網紅經營的粉絲社群都在當下聚集起來，收看自己支持的網紅是否得獎、帶來什麼新的表演段子，忠誠度更勝3金。統計當天直播的「上班不要看」YouTube頻道同時上線人數高達9.8萬人，較去年成長逾3成；播畢後1週，迅速累積180萬次的觀看佳績，體現了高喊多時的網紅經濟。

《財訊》報導指出，很難想像，第1屆走鐘獎，只不過是個預算40萬元台幣，辦在世新大學大禮堂的YouTuber同樂會；卻在4年後，成為新媒體內容創作者圈的年度盛事。10月29日晚間，數百位百萬訂閱數等級的網紅與製作團隊穿著華服走紅毯，進入可容納5000人次的台北流行音樂中心，2、3樓還有上千名購票入場的觀眾，預算規模超過千萬元台幣。

在短短4年之內，走鐘獎從小舞台的惡搞戲謔到萬眾矚目；落幕後，影視圈持續熱議新媒體對傳統媒體的逆襲。特別是早一星期舉辦的影視盛事金鐘獎，不僅網紅呱吉、視網膜、百靈果凱莉現身金鐘紅毯；會後討論度最高的表演，不是電視劇演員的串場，而是由網紅阿翰與曾寶儀、唐綺陽合拍的《算命阿姨之金鐘獎開幕特輯》。…(本文截自財訊672期，詳全文)

【更多精采內容詳見】《財訊官網》

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