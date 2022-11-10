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空頭階段注意！認養股恐變殺盤重心 跟著投信大哥走？當心撞上停損賣壓

聯合新聞網／ 財訊雙週刊
圖／財訊
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文／尚清林

投信持股高的個股，在不同情況下，往往有助漲助跌的相反效應。專家建議，想要避免成為投信調節對象的犧牲者，要多注意投信高持股標的股價變化。

根據《財訊》報導，跟著「投信進出」籌碼，是許多投資人投資布局的觀察指標，只要順著投信認養股，加碼標的，順便搭個順風車，在過往都有不錯的績效。

但是，「水能載舟，亦能覆舟。」法人提醒，在台股風平浪靜的年代，跟著投信賺一波，大致上十拿九穩；若是遇上現在這種「空頭階段」，一旦股價破線走低，原本投信的高持股標的，反而成為「殺盤」主要籌碼，助漲不成反而倒打一耙，「作價不成變結帳！」

《財訊》報導指出，一位操盤人無奈地表示，誰都不想殺在最低點，但是在遊戲規則下，投信基金沒有看空的權利，且持股規定要達8成以上，多頭時，為了績效排名會出現集體拉抬某單一個股，形成作帳行情；相反的，如同現在遇上空頭行情，只要情況不對就殺出提早結帳，透過打壓多數投信的共有持股，來提高自己的相對績效。

法人停損機制　看多也要賣

操盤人解釋，法人機構有一定的風險內控，當大盤修正5000多點，一缸子股票股價下跌超過3成，肯定觸發強迫停損機制，原本鎖定要作帳的股票，馬上變成出清的股票。

《財訊》報導指出，雖然說，投信停損機制不會像自營商停損點，可能只有短短5~7%，看不對馬上跑。但這一次台股崩盤，所有股票面對跌破15~20%時，很可能躲不了觸發停損點，一旦啟動停損，賣壓要在瞬間瘋狂殺出，此時原本跌跌不休的個股，其跌勢往往又會被放大，形成多殺多的現象。

舉例來說，《財訊》分析，8月底投信持有環球晶8000餘張，但遇上9月股災，9月2日，投信被迫開了第1槍賣出459張，引發後來股價重挫。到了9月22日股價面臨前波低點420元保衛戰，停損機制啟動之際，就看到投信每天以200張以上的速度瘋狂出清持股。

到了10月11日，環球晶股價破底，又見投信大賣676張，將股價殺至最低點339元，之後沒有投信持股的賣壓，環球晶初步見到築底的訊號。

根據《財訊》報導，法人建議，想要避免成為投信調節對象的犧牲者，這段空頭期間要多注意觀察投信高持股標的。《財訊》追蹤從9月以來投信買超的股票，依據投信持股至少千張、最近2個月內持股張數增加超過25%，且股價不漲反跌6%以上的3個條件，篩選出21檔股票，一旦股價進一步下殺，投信可能就要被迫調節持股。…(本文截自財訊672期，詳全文)

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