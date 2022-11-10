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味全龍季後賽 頂新二董坐外野冒雨全程參與

聯合新聞網／ 財訊雙週刊
圖／財訊
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文／游筱燕

《財訊》報導指出，頂新集團魏家近來行事轉趨低調，味全龍重返職棒後，除了三董魏應充常出席球隊活動，其他兄弟幾乎都消失在公開場合。

根據《財訊》報導，味全龍以全年戰績第3名獲得中華職棒季後賽機會，10月31日在台中洲際球場以1分差敗給中信兄弟隊，結束季後賽旅程。龍迷雖然覺得可惜，卻意外發現，頂新魏家二董魏應交當天竟然沒坐在貴賓室，反而和大家一起坐在外野，冒雨看完全場，感動不少球迷。

《財訊》報導指出，頂新集團魏家近來行事轉趨低調，味全龍重返職棒後，除了三董魏應充常出席球隊活動，其他兄弟幾乎都消失在公開場合。但許多球迷都知道，除了魏應充之外，魏應交也是天母棒球場的常客，只要有比賽，幾乎都能看到他帶著家人前往，甚至還和球迷一起坐進熱區互動。

根據《財訊》報導，味全龍升上一軍第2年就進入季後賽相當不容易，這也是味全龍暌違23年後重新進入季後賽。事後總教練葉君璋說，「光說味全龍要回來，不是簡單事情。現在可以打進季後賽，更想不到，感謝老闆、創辦人（三董魏應充）的投入。」

《財訊》報導指出，魏應充在7月經最高法院再判9年，新刑仍須再關3年10月，但仍可抗告；不少龍迷安慰魏應充，「我們會等你出國深造回來，一起加油。」…(本文截自財訊672期，詳全文)

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