新制明年上路投資人當心！賣美股商品型ETF 先課10%重稅

文／洪綾襄

根據《財訊》報導，為了對抗通膨，黃金、糧食、能源等商品ETF都成為熱門標的；不過自明年起，交易這些ETF要被預課總價金10%的重稅，影響可能比對股利課稅30%還重！

根據《財訊》報導，9月下旬開始，不少利用複委託交易美股的投資人，都陸續收到通知：從明年1月1日起，美國國稅局和財政部將針對外國人投資「PTP」（Public Traded Partnership，公開交易合夥企業）股票或ETF者，預先課扣交易總價金10%的稅。

《財訊》報導指出，被公告有稅務風險的ETF，以槓桿原物料或商品期貨型ETF為主。台新銀行公告提醒複委託投資人的公告，就標出現行架上21檔與PTP相關的商品有稅務風險，包括DBC（德意志銀行商品指數基金）、USO（美國石油基金）、DBA（德意志銀行農產品指數基金）、GLL（Proshares 兩倍放空黃金基金）、EUO（Proshares兩倍放空歐元基金）等，以及大豆、小麥、布蘭特原油、VIX等ETF。

賠錢也先扣 退稅手續麻煩

《財訊》報導指出，值得注意的是，要被預課稅額的款項不是資本利得或是股利，而是交易金額的10%，相當嚴格，影響層面可能比30%的股利所得還大。例如，一個台灣投資人「阿財」之前看好糧價，花了100萬台幣買DBA，漲30%後賣掉，依據現行稅法，賺得的30萬元的價差將併入海外所得，可能不用被課稅；但改制後，不管如何，直接就被美國國稅局預課總金額的10%，也就是130萬元的10%，13萬元。「阿財」原本稅前賺30%、30萬元，但新制上路後，稅後只賺17萬元，賺17%。

反之，如果DBA價格大跌20%，阿財認賠賣出，只剩80萬元，還是躲不掉預課的10%稅金，只能拿回72萬元，等於稅前虧損20%，稅後虧損28%。「雖然這筆只是預課，投資人可以用虧損為由，向美國國稅局申請退稅，不過非常麻煩。」資誠稅務諮詢顧問公司執行董事蘇宥人指出，外國投資人要先去美國稅務單位申請稅籍編號、申報、計算後證明虧損，才可以退稅。

為什麼美國要對外國投資人下如此重手？又為什麼特別針對商品期貨相關的ETF？

根據《財訊》報導，蘇宥人分析，首先，要先了解美國ETF的類型。ETF被稱為交易所交易基金，但不只一種形態。一般投資人常買的SPY（標準普爾500指數ETF）或VT（Vanguard全世界股票ETF）等ETF，屬於結構開放，標的為股份有限公司，非合夥公司，因此不會受到新制影響。

但有些早期成立的商品型ETF，為了節稅，而採用公開合夥公司PTP架構，沿用至今。根據《財訊》報導，近幾年美國政府財政赤字壓力龐大，又要落實公平課稅，亟思補足這個稅務缺口，原本在2018年即公告要在2020年上路新制，卻因故延後。今年「鷹式升息」後，美國政府支付公債利息的壓力大增，因而急忙宣布要在2023年實施這項新制。… (本文截自財訊671期，詳全文)