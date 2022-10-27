《燃燒的西太平洋》成台海「預言之書」？梁紹先：我畫戰爭漫畫但反戰

文／洪綾襄

根據《財訊》報導，台灣首部以台海戰爭為主題的漫畫《燃燒的西太平洋》，由於不少情節直接命中重要時事，就有網友把這本漫畫稱為「預言之書」，作者梁紹先的經歷也相當特別。

場景1：在台美外交晚宴上，1位華府人士坦言，若解放軍攻台，台灣至少要獨自抵抗兩個月以上，傷亡超過150萬人，並造成美國巨額損失，美國才會進行有限度的支持—但若中共的決心超出以上範圍，國際將默認當下現實。台灣國防高層愕然：「⋯就這樣？」華府人士：「抱歉，這是我的肺腑之言。」

場景2：參謀本部情研處少尉分析官神色緊張地帶回對岸最新的軍事調動：「長江邊的大廠房內，中共正建造兩百多艘機械式登陸艇；東風導彈發射車已進入機動陣地、沿海各軍醫院準備大量血漿⋯。」但高層卻以「總統很忙」為由，阻止情報官彙報：「你到底想要讓國民承受多大壓力？要是股市暴跌、外資撤離、社會不安，誰來負責？」

根據《財訊》報導，上述描述為2018年出版的漫畫《燃燒的西太平洋》中的經典片段，雖是虛構場景，卻貼合當下台灣的政治外交現況。特別是俄烏開戰後，坊間開始思考，美國會給予台灣多少支援？而政治判斷凌駕於國防安全的偏誤，也活生生地在今年8月4日真實發生。那天白晝，解放軍對台灣周遭發射東風飛彈，至少4顆直接飛越台灣上空，情勢異常險峻；但台灣方面卻是在日本防衛省披露後，總統府和國防部才在晚間被動回應。

「台海的裂痕之所以愈來愈深，其實是有人刻意製造紛爭，激化彼此矛盾，讓自己得到好處。」接受《財訊》採訪時，梁紹先說，之所以會畫《燃燒的西太平洋》這部戰爭漫畫，就是希望跳脫藍綠、統獨、中美台等既定立場，讓更多人理性思考台海問題。

《財訊》報導指出，現年47歲的梁紹先，一般人可能不太熟悉，但他的筆名「LSS毛球」卻在國軍和中台日漫畫同人誌圈相當有名氣。原因是他從2007年起，就在30萬國軍人人必讀的《奮鬥》月刊上連載國防教育漫畫；2009年起主編《國防報告書漫畫版》至今。近20年的軍旅生涯，梁紹先一直以漫畫與美術設計活躍於國軍各種活動中。

雖是軍眷子弟，但梁紹先從小就喜歡漫畫，高中念復興美工，卻沒想到念美工要這麼花錢，「設計課就要買1整套的德國針筆、油畫課的畫布、顏料、裱框更是昂貴，辦作品展一次就要花十幾萬元，對家裡實在不好意思。」

李喜明的1通電話 國防報告書 變成親民漫畫

看出他的心思，父親便問，要不要去讀政戰學校藝術系？只要負責軍中文宣，畢業後可以去華視、雜誌社，玩他最喜歡的漫畫。梁紹先想想覺得不錯，便決定改念政戰學校藝術系，結果一進去先被入伍訓嚇到，畢業後又直接被下放到野戰部隊，支援救災，和父親說的完全不一樣。但他對漫畫的熱情並沒有因此澆熄，演習時遇到下雨，他就躲在散兵坑、蓋上雨衣，繼續繪製自己的科幻長篇《突擊機甲軍》。… (本文截自財訊671期，詳全文)