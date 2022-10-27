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車用、航太晶片都需要它 股價為何破底？台積電1好3壞抄底前先看懂

聯合新聞網／ 財訊雙週刊

文／林宏達

台積電本益比跌至13倍，不過，台積電正處於重大轉變期，觀察以下重點，才能看清何時才是抄底台積電的時機。

根據《財訊》報導，業界傳出消息，從11月開始，台積電將租下6架包機，將在台受訓的美籍員工送到美國亞利桑那廠；同時，台積電副總經理王英郎將出任負責台積電亞利桑那廠營運的董事長，並帶領包括廠長在內的團隊就任，負責亞利桑那廠的製造。

《改變》亞利桑那廠接軌航太

業界人士觀察，台積電15、18等先進製程廠的廠長之間將因此出現調動。「現在，亞利桑那廠的廠房在加緊趕工，機台接著馬上要進駐，目標是明年底試產，後年量產。」

《財訊》報導指出，台積電表示，美國廠受訓人員從去年四月開始陸續抵台受訓，受訓時間約為12到18個月，預計從10月底開始會陸續回到美國；但表示美國亞利桑那廠的執行長暨總經理是Rick Cassidy，王英郎沒有調任亞利桑那廠主管的計畫，亞利桑那廠的廠長也早已選定，但由於亞利桑那廠是5奈米製程，王英郎是先進製造主管，他旗下主管會負責亞利桑那廠相關營運，廠長之間輪調在台積電則是正常狀況。

台積電亞利桑那廠上線，是現在台積電將面對的重大轉變，這將讓台積電先進製程和美國新科技發展更深度的合作，「航太用的晶片就是其中之一」。業界人士透露，現在台積電生產線上，低軌衛星等航太用的晶片愈來愈多，晶片愈做愈大，以前1片12吋晶圓會被製造成上千、上萬顆IC，但現在生產線上甚至出現，整片晶圓上，只有1顆IC的超大型積體電路，這顆IC大小幾乎跟主機板一樣大！

「這顆IC是為了航太和資料中心設計。」根據《財訊》報導，業界人士透露，未來亞利桑那廠成本勢必較台灣高，但對於航太等高度要求可靠度的供應鏈，這些零組件要求必須在美國境內製造，讓客戶隨時查廠，「對這些客戶來說，成本高一點也可以接受。」。循著同樣的邏輯，台積電原本對赴歐洲設廠緩處理，但近期轉趨積極，就是因為台積電加速發展車用晶片，在歐洲設廠有助台積電發展車用晶片。

不過，目前外界也認為，亞利桑那廠的成本壓力不小，短期內獲利要追上台灣廠區有挑戰。過去1年，台積電營收和獲利屢創新高，但股價受美國升息和股匯市影響，今年股價從688元，10月跌到390元，股價43%因此蒸發。不過，台積電第3季法說會揭露，第3季是台積電今年營收、獲利的高點，接下來，以下幾個變數，將牽動台積電的獲利。

《挑戰1》庫存壓力何時到頂

根據《財訊》報導，第3季法說會上，台積電總裁魏哲家表示，第3季庫存達到高峰，「接下來將逐漸下滑」，他補充，「但壓力最大的時間點，會出現在明年上半年。」…(本文截自財訊671期，詳全文)

【更多精采內容詳見】《財訊官網》

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