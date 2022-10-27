「最壞情況是在股價下行時辦籌資」國泰金下猛藥自救 三大外資潑冷水

文／洪綾襄

受「股匯債罕見全面性動盪」重擊，國泰金啟動金融資產重分類、史上最大規模增資以自救。但增資勢必稀釋獲利，3大外資對此發出看壞報告，讓股價跌破10年線。

根據《財訊》報導，重要子公司國泰人壽成立滿60年，總資產高達11..58兆元、客戶數超過1400萬人，員工人數達5.7萬人，台灣最大的民營金融機構—國泰金控，近來卻連番受到外在環境劇烈變動的大挑戰，甚至影響到多年累積下來的穩健形象。

《財訊》報導指出，受美國聯準會今年急遽升息、全球金融市場劇烈回檔，以及防疫保單的理賠衝擊下，業界模範生、壽險龍頭國泰人壽淨值卻是腰斬再腰斬，從去年底的7421億元，9月底直直摜穿2000億元大關，自結淨值資產比跌破3%監理紅線，僅剩2.64%。

產險與人壽 子公司受重傷

不顧外界對其清償能力與財會依據的強力抨擊，國泰人壽以「股債匯罕見的全面性動盪」為由，跟在南山人壽之後，以10月1日為基準日，進行金融資產重分類，一舉讓淨值較9月底增加2426億元，拉升淨值比至5.78%。

《財訊》分析，不僅進行金融資產重分類，10月20日，國泰金再加碼啟動史上最大現金增資案，籌資規模達450億元，用來挹注國泰產險與國泰人壽等兩大受傷最重的子公司。

招招財務操作，都是國泰金力圖自救，但增資勢必稀釋獲利，資本市場也立即做出反應。21日，3大法人聯手大賣國泰金，單日淨賣超2.15萬張，外資就賣出19000張，當日國泰金盤中一度重挫近4%，最低下探36.25元，創兩年半來新低。累計半年來外資持有國泰金張數大砍56萬張，整體持股水位降了4個百分點。

《財訊》報導指出，國泰金的股價大幅修正，近來有不少投資達人對此看法樂觀，認為以國泰金從2014年以後，配息穩定在2~2.5元推估，若以35~36.55元進場布局，殖利率可達5.5%，是時候抄底國泰金。

利空尚未出盡 下看30元

不過，根據《財訊》報導，3大外資卻是同步發出看壞報告，大砍國泰金目標價。其中，以花旗看得最差，直接將國泰金目標價下修至30元，評等維持「賣出」，主要認為此次現增將使每股盈餘造成5~10%的稀釋。摩根大通（J.P. Morgan）也不手軟，將目標價砍至31.5元，預期國泰金股價將低於壽險同業，評等維持賣出。… (本文截自財訊671期，詳全文)