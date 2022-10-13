支付、壽險、證券、銀行、投信各有亮點！金融服務再進化 贏家密碼大公開

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聯合新聞網／ 財訊雙週刊

文／涂憶君、洪綾襄

「財訊金融獎」今年邁入第13屆，金融業者獲評審團或消費者青睞的原因也愈來愈多元，本刊此次精選支付、壽險、證券、銀行、投信5大產業得獎業者，一窺其領先業界的關鍵策略。

行動支付》台灣Pay黏住年輕人　翻轉公股形象

獲獎亮點：特約商店高達24萬家，年輕人使用率高。

根據《財訊》報導，台灣行動支付市場百家爭鳴，消費者使用特定行動支付的習慣也愈來愈固定；今年「財訊金融獎」的最佳行動支付業者調查中，「台灣Pay」躍居大黑馬，成為榮登消費者滿意度優質獎的支付工具，顯見政府傾全力推動台灣Pay逐見成效。

《財訊》報導指出，一般消費者可能不知道，台灣Pay的誕生與定位其實十分複雜，最初是政府為了解決各支付業者QR Code規格不一，而讓財金公司在2017年制定的QR Code共通支付標準的通稱；但因為有獨立的行動支付App，以公股銀行為首的業者也將台灣Pay內嵌於各自的網路銀行App中，讓外界看起來恰似一個由政府推動的行動支付工具，消費者可以透過金融卡、信用卡等支付工具綁定，進行轉帳、購物、繳費、繳稅等服務。

財政部統計，至今年8月底，台灣Pay整合了38家公民營機構，整體金融卡累計使用卡數逾674萬，信用卡累計使用卡數83萬張，每年的交易金額成長數字更由2017年的8億元，提高至2021年的1813億元，今年前8月也已經來到1815億元；其中，公股銀行就占整體交易金額的6成。

根據《財訊》報導，在公股銀行的大力推動下，可使用台灣Pay的商家及通路也急速拓展。台灣銀行、彰化銀行積極將台灣Pay導入夜市、市場等行動支付的弱勢場域，也讓目前台灣Pay的特約商店已逾24萬家。

特約店推廣第1名的彰化銀行，至今年前8月為止，已簽下高達3.8萬家的特約店數，不僅拿下台灣4大超商之一的萊爾富通路，更拓展諸多夜市場景，讓台灣Pay成為台北寧夏夜市使用率最高的行動支付。

打開通路　特約店逾24萬

根據《財訊》報導，台灣Pay綁定金融卡交易金額第1名的臺灣銀行指出，因為微型商家的推展有成，過去在街頭巷口必須用現金交易的紅豆餅、雞蛋糕等小吃店，現在愈來愈多可用台灣Pay行動支付。台灣Pay綁定信用卡交易筆數第1名的第一銀行則分享，有一位客戶曾很直白地表示，台灣Pay的品牌形象有些老土，但在仔細了解後，才發現通路十分完善，增加使用的誘因。

有趣的是，《財訊》分析，根據臺灣銀行、彰化銀行以及第一銀行各自統計，其台灣Pay的主力使用族群都是20~49歲的年輕與中壯年族群，占其使用人數高達8成；這一方面歸因於行動支付本來就是年輕世代的慣用工具，另一方面也可看見公股銀行積極往年輕化布局的成效。…(本文截自財訊670期，詳全文)

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