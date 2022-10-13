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前參謀總長力倡「不對稱作戰」 李喜明：我只在意台如何嚇阻戰爭

聯合新聞網／ 財訊雙週刊

文／郭瓊俐

海軍官校正期班、美國海軍戰爭學院畢業，資歷完整且是我國少數潛艦出身的海軍司令，官拜2級上將的李喜明，2016年6月從參謀總長一職屆齡退伍後，未接受任何職位安排，成為極其少數「裸退」的高階將領。

不過，根據《財訊》報導，脫下軍裝回到民間的李喜明，並沒有退出江湖，他孜孜不倦在台灣社會宣揚「不對稱作戰」的整體防衛構想。單打獨鬥了近3年，終於因為烏克蘭以小搏大、力抗強大的俄羅斯軍隊入侵，讓李喜明的理論突然成為顯學。

李喜明9月出版新書《臺灣的勝算：以小制大的不對稱戰略，全臺灣人都應了解的整體防衛構想》，第1刷3000本被搶購一空，上市兩週即5刷，創下書市少見的盛況；這本厚達500頁的軍事書籍，也成為各界討論的焦點。總給人一股嚴肅及孤傲感的李喜明，多年推動的理念終於被重視後，笑容似乎也變多了。

《財訊》報導指出，李喜明在新書自序中提到，2008年擔任國防部戰略規畫司長時，依令規畫縮減國軍規模的「精粹案」，苦思如何達成兵力精簡、戰力不墜的任務時，啟發他運用當時美軍已經提倡的「不對稱」作戰概念。經過多年思索規畫，2017年他擔任參謀總長時，開始推動整體防衛構想（ODC，Overall Defense Concept）。

不求官／裸退後無職務安排

不過，「整體防衛構想」與國防部主流派的建軍構想不一致；在海軍內部，李喜明力推的微型突擊艇，也與前海軍司令（後擔任參謀總長）黃曙光推動的潛艦方向不同，海軍內「小艇派」與「潛艦派」之爭的說法甚囂塵上。

《財訊》分析，既不被軍方主流派接受，自己一路提拔的昔日潛艦部屬黃曙光又直達天聽，一手統籌潛艦國造案，一般認為，這是李喜明選擇裸退的原因。而他2019年卸任參謀總長後，2020年起，「整體防衛構想」再也不曾出現在官方文件上，這顯然是讓李喜明更耿耿於懷的事。

接受《財訊》專訪時，李喜明強調，他從不跟人家談這個人（指黃曙光），因為不值得談。但李喜明對某些人始終還是個威脅，因此他一直表明自己對官宦之途毫無興趣，「你攻擊我幹嘛咧？我太有能力了，我還能寫書，但有能力不見得一定能達到世俗的目的，但也無所謂，每個人最後還是要回歸自己。」…(本文截自財訊670期，詳全文)

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