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空頭走勢下籌碼看大也要看小 股價還會跌？2大訊號透端倪

聯合新聞網／ 財訊雙週刊

文／劉志明

籌碼在散戶手裡，再大利多也不會漲，因此散戶持股比率超過四成，或者近期散戶大幅增加持股的公司，投資前要先停看聽。

根據《財訊》報導，投資市場的基本結構是賺錢的人少，虧錢的人多，其中多數的贏家概分為三類：公司大股東、與大股東熟識的主力大戶、認真研究的專家，因此能細細分析籌碼趨勢，投資基本上可利於不敗之地。

《財訊》分析，多數投資人會注意千張大戶的籌碼流向，但專業的投資者，會進一步分析籌碼歸宿。例如，如果籌碼流向散戶，一律先避開；甚至，台股還處於短暫反彈的空頭格局中，若籌碼大量流入持股十張以下的散戶手中，就可能變成放空的標的。因此要降低投資風險，可以追蹤兩大籌碼訊號，一是散戶持股比率超過四成；二是散戶持股快速增加。

訊號1 散戶持股比逾4成

《財訊》報導指出，十張以下散戶持股比率超過4成的公司，表示大股東與主力大戶早在股價高檔時，出清大部分的持股，讓公司股票籌碼大量流入小散戶的手中，這類公司股價的走勢，幾乎長線大跌。

根據《財訊》報導，目前台股散戶持股比超過4成者，最具代表的是二線的顯卡股，其中麗臺與撼訊散戶持股比率都高達5成以上。以過去虛擬貨幣價格大漲時，挖礦需要顯卡，以麗臺為例，股價2021年上半年從20元左右，半年內大漲到90元，隨著股價衝高，但散戶持股比卻增加，6月達到4成，現在更將近6成，大戶持股則在5月幾乎已經降到零，股價也持續轉弱。

一般散戶會有個定錨效應，所謂定錨效應，是散戶在進行投資決策時，會按照過去的經驗以及先前的股價，建立一個錨點，接著看到一檔股票價格打了7折、5折，就覺得股價很便宜，進而進場；當多數的散戶投資想法一樣，結果就愈跌愈買，下跌趨勢很難逆轉。

去年股價曾經大漲的IC設計公司，如敦泰、偉詮電、創惟、聯陽等，目前散戶持股比率在四成以上，要股價大幅反彈，有難度。再如記憶體相關公司，十銓與威剛等，散戶持股比率也高，雖然近期記憶體因為美光與海力士等一線廠商有減產的計畫，可能讓產品報價持穩，投資者似乎找到曙光，但以目前籌碼都還在散戶手中，得多些警戒心。

訊號2 散戶持股增速快

《財訊》分析，除了要小心散戶持股比率大於4成的公司，近期散戶持股大幅增加的公司，投資者也要保持戒心。儘管有些公司散戶持股比率在兩成以下，但如果股價持續上揚，10張散戶持股比率持續提升，投資人得戒慎恐懼。…(本文截自財訊670期，詳全文)

【更多精采內容詳見】《財訊官網》

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