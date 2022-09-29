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918強震喚醒居家安全意識 內政部推都更新政宣示「危老」不退場

聯合新聞網／ 財訊雙週刊

【文／陳雅玲】

根據《財訊》報導，9月18日下午一場強震令人心有餘悸，也喚醒全台民眾對居家安全的重視。日前出席「危老＋都更博覽會」的內政部部長徐國勇強調，為了讓《危老條例》更為完整，內政部早已著手進行，包括擬定公有非公用土地及建築物一律參與危老重建，企圖解決公有非公用土地參與重建時程冗長的困境，「中央會持續修法帶頭衝，並列為優先審查法案。」

此外，今年3月《危老條例》通過地價稅及房屋稅減免優惠延長5年、因應工料雙漲，研議開放引進外籍勞工，也計畫擬定預鑄工法納入容積獎勵項目。預料如果再搬開公有土地這塊卡關的石塊，申請危老案很有可能再衝一波。

危老不落日　內政部有備案

《財訊》報導指出，如何再加快推動危老及都市更新的腳步，也是這次研討會官產學界聚焦的重點。其中，訴求程序簡化的《危老條例》會不會取消10年落日？內政部次長花敬群也正式給出肯定的答案：「我們沒有辦法讓它落日！」

目前距離落日《危老條例》尚有5年，但內政部已經提前預想，未來將思索兩個方向：一是在落日之前修法，延長《危老條例》施行年限；二是將《危老條例》納入《都市更新條例》，取消落日，讓危老與都更雙軌並行，把法令修得更細緻、更完整。

《財訊》報導指出，根據內政部最新數據統計，目前危老與都更核准案已來到3500件，動工案件已有1600件，相較4年前都更案件動工只有40件，主要是近年《危老條例》立法、國家住都中心成立，到《都市更新條例》的全面翻修。法規鬆綁推進國內老屋重建跨出一大步，不過，面對全台逾30年老屋，有高達400多萬戶，光是大台北地區多達141萬戶，更新重建僅占整體老屋數量一小部分，還有一大段空間要努力。

對危老都更的重建，民眾有迫切性、需要性，花敬群認為，未來都更審議效率要再精進，針對百分百同意都更案要半年審完，沒有重大爭議1年內審完，需要中央和地方協力合作，同時也對外公開「4年都市更新發展計畫」，點出政策持續精進的方向。

公辦都更　誘發民間新動能

《財訊》分析，未來公辦都更是一大重點方向，由政府帶頭推動公辦都更，誘發民間發起自主危老都更的意願。過去政府不願意介入整合私有地主，但從雙北市陸續展現成果，諸如大陳義胞社區、斯文里3期，未來各縣市可望陸續成立專責機構，再擴大公辦都更量能。…(本文截自財訊669期，詳全文)

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