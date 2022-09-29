研發「現地型」預警系統 台灣軟實力打國際杯 衛波科技地震預報幫台積電搶時間

【文／游筱燕】

根據《財訊》報導，9月18日下午2點44分台東池上發生芮氏規模6.8的強震，全台有感。衛波科技在台東初來國小的地震預警主站接收到地震，比中央氣象局快6秒對震央附近發送警報，再對全台發出預警，讓華邦電在最大震度發生前20秒開啟地震緊急應變模式，調整機台運作，關閉危險設施，安全度過此次強震。

國震中心團隊 20年經驗

不只華邦電，每次強震來襲，包括台積電、高鐵等公司都能早一步先接收到衛波科技的預警，讓設備快速停止運作。以台積電來說，過往地震晃動發生才開始停機，事後重啟至少要花8小時，提前預警，最快可在震後15分鐘內快速啟動。高鐵早10秒接收到預警，時速可從280公里降到240公里，出軌率降低7成。

根據《財訊》報導，衛波科技研發出高精密度的「現地型」地震預警系統，創辦人是董事長林沛暘，研究地震預警超過20年。他表示，衛波系統的原理是在身體感受到地震以前，安裝在當地的預警系統已經開始運作，透過先抵達的微小P波，運用1~3秒P波的資訊，預測後續災難性震波S波的強度．於強烈震波來臨前5~30秒提出預警，由於地震剛開始的P波極其微小，會被環境振動如車輛、機械或人為干擾，因此衛波科技開發1套多重感應與判別邏輯，來有效避免系統的誤報。

國家實驗研究院營運長徐玉學解釋，所謂「現地型」是相對「區域型」的概念，指的是僅需在定點安裝1台內建人工智慧的地震儀，即可提出預警；而氣象局因為需要掌握更多的資訊，例如震央、規模等，使用的是公用區域型地震觀測網，須布建的設備網點與規模也更為龐大。

簡單來說，《財訊》報導指出，衛波科技無須建置龐大的基礎設施，就能讓民間企業獲得其所在地的地震預警資訊。

林沛暘指出，衛波科技技術全因「環境所逼」。過去大家總覺得日本地震預報相當精準，在於多數規模7以上的日本地震都是發生於外海，震波從外海傳到本土或是首都圈，有時間差讓日本氣象廳做出預警。