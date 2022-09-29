超標是假議題 低頻頻寬才是真戰場 力保黃金頻段 林之晨的最大挑戰

【文／楊喻斐】

根據《財訊》報導，台灣大哥大合併台灣之星，引發的頻寬超標爭議愈演愈烈！去年底，台灣大發動奇襲，搶先在遠傳合併亞太電信之前，宣布併購台灣之星，原合併基準日暫定為今年9月30日，無奈先後遇到了NCC（國家通訊傳播委員會）新舊委員換屆、數位發展部門的成立，再加上超頻爭議引發的戰火，讓電信業老大哥中華電信罕見直接點名炮轟，預料將讓合併時程持續延宕。

《財訊》報導指出，這次超頻爭議的引爆點有兩個層次，第1，《無線電頻率使用管理辦法》第12條規定，電信業者在1GHz、3GHz、6GHz以下使用頻率不得超過總頻寬1/3，但合併後的台灣大卻肯定超標。第2，超標的部分，聚焦於1GHz以下低頻頻寬將超標10MHz。

鐵律？總頻寬上限必須遵守

首先從法規來看，台灣大哥大經理林之晨認為，1/3的上限並非鐵律，仍有解釋空間。事實上，第12條還有第4項排除條款，也就是在頻率使用效率、電信事業間營業之讓與、受讓或合併等市場因素變化，或者其他重大公共利益等考量之下，實際可使用的頻寬，可以不受第一項限制。

不過，其他同業卻持不同的看法。中華電信董事長謝繼茂強調，第4項的例外如果直接排除第1項的限制，猶如將例外規定當成合併案帝王條款，將超頻就地合法化，極不合理。

根據《財訊》報導，遠傳總經理井琪也表示，在合併亞太電信之前就先考量過超頻問題，這本來就是鐵律，也是當初政府避免資源過度集中，修改《電信法》的精神所在，不然老大哥中華電信一家就獨霸了。但修法之後，總頻寬上限的分母，從「釋出總額」變成了「業者得標總額」，這只能事後才計算得出來，實作面的確有困難。

「不過，我不會心存僥倖，一切都會遵法，遠傳超頻的部分該繳回就繳回，法規一定要遵守，不然就亂了套！」井琪強調。

與遠傳站在同一陣線的亞太電信說，過去與國碁電子合併時，即轉讓出部分頻段予台灣大，以符合頻寬上限之規範。其後與遠傳電信進行5G共頻及持股協議，同樣基於符合法規頻寬上限之規範，為避免爭議，轉讓出部分頻段給中華電信。