收視習慣改變 有線電視系統台、代理商、頻道的矛盾台面化 大豐挑起移頻案 錢鬥背後的產業亂象

【文／洪綾襄】

根據《財訊》報導，頻道授權費爭議引爆有線電視商戰再起！9月18日，NCC（國家通訊傳播委員會）證實，收到有線電視系統台大豐與TBC（台灣寬頻通訊）申請，以「授權費談不攏」為由，將TVBS新聞台從黃金地段，移後到第2新聞區塊158與149台，原55台則以鏡電視新聞台取而代之，為業界投下震撼彈。

《財訊》報導指出，大豐與TBC為第3大有線電視系統商，竟然敢動TVBS新聞台？替補對象又是自申設以來爭議不斷的鏡電視，輿論指政治意味濃厚。畢竟NCC將近10年來唯一新發的新聞台執照給了鏡電視，卻因股東與經營層鬧翻、授權費談不攏至今無法上架，若能出現在黃金55台，鏡電視就有機會獲得廣告金流；再加上外界認為TVBS屬性偏藍，正逢選舉當前，大豐TBC因此被外界解讀為幫NCC、甚至是執政黨拆彈。

有線電視規模萎縮 訂戶數已連19季下滑

但知情人士指出，大豐其實是扔給NCC一個大炸彈，意在凸顯長期以來，系統業者、頻道代理商以及頻道商間的生態扭曲現象，「現在這個燙手山芋是在NCC手上。」

為什麼會這樣說？《財訊》分析，想要了解這個問題，得先知道有線電視的產業結構。依國外經驗，有線電視產業的基本架構，只有頻道業者（電視台）和系統業者（鋪設纜線、維運網路）；系統業者向電視台支付授權金，得以播放其內容，再由系統業者把這些內容賣給消費者，兩者可說是唇齒相依。

但早期台灣系統台業者多為地方勢力，電視台常收不到授權金，必須透過與系統業者關係良好的特定中間人收付，並進行授權金與頻道位置的談判，因此衍生出台灣特有的頻道代理商機制；形成系統業者、頻道業者和頻道代理商共存的特殊生態，除了無線電視台等少數必載頻道之外，頻道與系統每年都會透過代理商重新議約。

根據《財訊》報導，這套規則已運作近30年，過去相安無事，但在串流影音平台（OTT）等新媒體的衝擊下，根據NCC統計，台灣有線電視訂戶已連19季下滑，今年第2季僅剩不到470萬戶。不僅系統台收視費收入銳減，電視台廣告收入也大幅流失，逼得業界開始檢視商業模式的合理性，系統、頻道、頻道代理三者衝突也愈顯白熱化，展現在3大面向上：