帝寶管家換人做 大地主陳春銅擠走怡盛

文／游筱燕

根據《財訊》報導，經營知名豪宅宏盛帝寶17年的物業管理公司「怡盛」，日前被撤換，改成「良福」接手，震撼物管業。良福的創辦人即為台北市不動產商業同業公會前理事長陳春銅，更是大直大地主，身價超過百億元。為整編團隊戰力，良福物管1998年力邀新聯陽實業、基泰建設、銓達建設，以及陳春銅旗下的良茂建設加入陣容。

《財訊》報導表示，據知情人士指出，服務非富即貴的住戶，十分不容易，這幾年陸續有傳聞說帝寶要換物管單位，但這對社區是大事，支持新物管的一派也不敢保證一定比前者好，所以延宕至今。

《財訊》報導指出，2004年，由水電工程起家、當時還沒沒無聞的怡盛，因為接下帝寶大案一戰成名，顛峰時幾乎吃下所有台北市高端豪宅服務市場，元利信義聯勤、世界明珠都是其客戶。2012年，萬通集團董事長馮侖還因為要銷售新北市淡水小坪頂上的「萬通台北2011」，入股怡盛。

根據《財訊》報導，業內人士指出，豪宅每個月服務費收入高達數百萬元，失去帝寶大客戶，營收勢必失血不少，且由於帝寶極具指標意義，後續可再觀察豪宅物業市場變動情況。… (本文截自財訊667期，詳全文)