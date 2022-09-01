林敏雄不敢踏進大潤發 新夥伴暫時無緣全支付

文／林苑卿

根據《財訊》報導，由全聯百分之百投資的專營電子支付公司全支付近日舉辦發布會，公布首波合作品牌高達140，以及支援高達10萬個支付據點。發布會規模盛大，光是主持人唱名合作單位，就花了近9分鐘。但記者赫然發現，第1波公布的合作品牌通路商，卻不見全聯新夥伴大潤發的名字。

對此疑惑，根據《財訊》報導，全聯董事長林敏雄回答：「你問我大潤發，我知道的其實不多！因為在公平會核准通過之前，不准我去大潤發。」原來公平會在核准全聯與大潤發合併之前，禁止雙方接觸，根本無法洽談讓大潤發加入全支付第1波合作通路。

《財訊》報導指出，然而即使7月公平會已有條件通過全聯與大潤發合併案，由於大潤發是外資，還要到9月初投審會通過之後，才能正式交割，全聯經營團隊也才能參與大潤發營運。為避免審核程序橫生枝節，林敏雄也透露，「到現在我們都不敢踏進大潤發」。

尤其，全聯與大潤發合併案有條件通過後數日，統一也宣布買下台灣家樂福股權。《財訊》分析，全聯即使進度領先，面對競爭對手追趕，林敏雄還是小心謹慎連踏進大潤發都不敢，可想而知消費者想在大潤發使用全支付，得再等一等了。… (本文截自財訊667期，詳全文)