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「地表最強蘋果分析師」首公開告白 郭明錤：說我引發國安危機太沉重！

聯合新聞網／ 財訊雙週刊

文／涂憶君、洪綾襄

根據《財訊》報導，天風國際證券分析師郭明錤因為一份產業報告，竟被外界形容為「引發台灣國安危機」。這讓他決定打破沉默，除了澄清質疑，也首度分享轉戰香港證券界的心路歷程。

「大家可以批評我分析失誤、預測失準，你們《財訊》也批評過我，這些都沒有問題，我都接受，因為是專業領域的範圍，我也還有很多不足的地方要精進。」香港天風國際證券分析師郭明錤話鋒一轉，「金管會回答明明很持平，部分媒體卻因為我在香港公司工作的身分，用聳動標題樹立我與台灣國安、金管會之間的對立形象，讓我相當不解。」這是第一次，郭明錤不談產業、不談個股，而是為自己發聲。

《財訊》報導指出，有「地表最強蘋果分析師」之稱的郭明錤，最近再一次引發業界熱議。7月底，郭明錤連續發表數篇光學產業相關分析，指出玉晶光面臨的挑戰，受到市場的高度關注。

隨即，8月9日，有媒體向證期局提問「海外證券分析師能否影響台灣上市櫃公司股價？」主管機關的回應是：「郭非國內券商分析師，但若發現其報告會影響到相關股價異常或涉有不法行為，會依法處理。」不料，之後媒體的風向卻變成「中共發動資訊戰影響股市，恐引發國安問題」、「金管會主動出擊，緊盯郭明錤」。

非典型分析師　作風低調引發臆測

還記得之前曾有外資因為看衰記憶體產業，引發旺宏董事長吳敏求怒轟分析師不專業、不負責，「公司老闆都跳出來這樣炮轟，也沒有出現什麼外資與金管會對立、外資被金管會盯上、外資影響國安的言論，為什麼只這樣對我？」郭明錤十分不解。

事實上，《財訊》分析，對市場來說，「郭明錤」一直都是非常神祕地存在。公開照片從未更新，也不出席公開場合；但他出具的報告與微信、推特的內容，卻有喊水會結凍的影響力，讓他成為市場追逐的「非典型證券分析師」。「市場都在追他的言論，他又很少跟公司打交道，外界不僅覺得他很﹃跩﹄，也會覺得他是不是帶風向在炒股。」法人私下表示。

面對這些長期以來的流言蜚語，郭明錤其實心知肚明，但他一直抱著清者自清的態度，「傳統作Sell Side（賣方）報告的分析師，一定是問公司發言體系的說法，寫出來的東西就會很像；但如果是獨立研究，我就能為我寫的東西創造一些亮點，也可以用不同的角度看同一件事。獨立研究困難度比較高，但我覺得往這個方向走，價值會比較高。」郭明錤這樣回應。…(本文截自財訊667期，詳全文)

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