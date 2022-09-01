爭搶輿論話語權！網路傳媒強強滾 幕後金主難現蹤

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聯合新聞網／ 財訊雙週刊

文／郭瓊俐

根據《財訊》報導，曾經穩居台灣報紙銷量冠軍的台灣《蘋果日報》，在母公司香港壹傳媒集團遭受政治干擾，以及傳統媒體環境蕭條的雙重因素下，去年5月宣布停刊，改以網媒《蘋果新聞網》運作，但在資金無法到位、交易案屢生變數後，《蘋果新聞網》宣告8月底收攤。

《財訊》報導指出，雖然《蘋果新聞網》經營受挫，仍不減損各界積極進軍網路媒體的興趣與動作。尤其今年適逢9合1大選，許多停滯運作的網媒紛紛重整旗鼓或擴大規模再出發，瞄準政治影響力的目的相當明顯。

近年興盛的網路媒體，很多冠上「傳媒」之名，例如風傳媒、信傳媒、芋傳媒、菱傳媒、毅傳媒、端傳媒、震傳媒等網路媒體令人眼花撩亂。

以傳媒為名　各路人馬搶進

其中歷史較久的《風傳媒》，創辦人張果軍曾任富邦證券董事長、富邦金控顧問，一直傳聞風傳媒資金與富邦集團有關；不過張果軍表示，開台6000萬元資金都是他個人投資。風傳媒開台8年來數次傳出資金已用盡，經過增資後，目前營運狀況穩定，但資金來源頻頻引發疑慮。

根據《財訊》報導，由資深媒體人林瑩秋擔任社長的《信傳媒》，2016年5月上線，經營6年後，中部媒體龍頭—台數科集團旗下的鑫傳國際，今年8月宣布入主信傳媒，取得67%股權，也讓專長電視購物、影音製作的鑫傳國際進一步跨足到網路媒體。信傳媒以政治與財經新聞為主，鑫傳國際公司總經理王盛春表示，將維持信傳媒目前營運現況。

名稱相當鄉土的《芋傳媒》，網頁介紹是由一群追求台灣參與國際、新聞連結事實的網路人所發起，標榜「台灣觀點，芋見真相」，由於著重認同本土的報導，網站還有「網路謠言專區」，盛傳是綠營金主投資。芋傳媒平時多引用通訊社新聞，選舉期間則十分活躍，刊出較多記者採訪報導的文章，因此被懷疑是否為綠營側翼。民進黨副祕書長林鶴明強調，芋傳媒和民進黨沒有任何關係。

《財訊》報導指出，《菱傳媒》總編輯蔡日雲原是《蘋果日報》副總編輯，帶領一群《蘋果日報》記者到新媒體。去年11月剛上線時，原董事長徐中雄即以和主導者陳申青理念認知差距大、形同被架空為由，閃辭董座。由於徐中雄和鴻海創辦人郭台銘私交甚篤，接手經營的陳申青又和前國安會祕書長金溥聰是大學同學，菱傳媒資金一度傳聞來自郭台銘或金溥聰。…(本文截自財訊667期，詳全文)

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