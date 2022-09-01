財報數據太驚人！東哥遊艇一路飆 3大風險停聽看

文／尚清林

根據《財訊》報導，東哥遊艇上半年每股大賺10.55元，股價因此飆漲成為熱門新妖股；然而，不尋常的毛利率、高於同業的市值、以及超高券資比，也隱含股價的風險。

《財訊》報導指出，第2季交出超亮眼成績單的東哥遊艇，上半年大賺9.28億元，每股盈餘達10.55元，股價立刻升空衝破300元大關，並曾在短短6個交易日內最高上漲58%，成為市場熱門討論的新妖股。

頂級遊艇品牌 淨利才5%

對於東哥後市仍抱著樂觀的法人認為，遊艇屬於金字塔頂端消費行為，較不受到通膨疑慮影響。按照東哥遊艇生產訂單已經排到2024年，以目前第2季毛利率衝上44.9%的歷史新高來看，今年要賺兩個資本額應該不是太大問題，股價大漲至今，本益比仍在合理範圍。

但是，「遊艇有這麼好賺嗎？放眼全球都從未見過。」這是保守法人疑慮的所在。《財訊》分析，攤開奢華品牌比較，超跑品牌法拉利淨利率才20%，在香港上市的義大利頂級遊艇品牌法拉帝（Ferretti SpA）上半年的淨利率只有5%，而東哥上半年的淨利率卻來到32%，實在耐人尋味。

面對市場多空分歧的看法，本刊也從應收帳款數字、市值規模及籌碼面，分析投資人追高時的風險。

關鍵1：應收帳款、毛利率暴增，合理嗎？

根據《財訊》報導，法人直言，東哥遊艇毛利率44.9%，已經可以和IC設計公司一較高低了，實在是不可思議。因為東哥畢竟屬於製造業，主要是提供遊艇接單、製造到終端的銷售，一條龍式的服務，在過往都不曾擁有這麼高的毛利率；過去毛利率幾乎都是兩成餘，去年提升到35.1%，今年度瞬間又跳增起來，讓人以為東哥從製造業轉成服務業了。

一向被視作勞力密集的造船產業，真的有這麼好康嗎？以拿下國艦國造的龍德造船觀察，上半年營收衝上17.82億元，即使成長51%，但毛利率也僅14.8%，由此比較，不難看出東哥遊艇的過人之處。

《財訊》報導指出，若要觀察東哥遊艇財報與其他造船業的不同之處，截至第2季底止，東哥的應收帳款為12.3億元，比起去年底增加6.2億元之多，遠高於其他造船同業，讓人擔憂未來收款的情況。

對此東哥則回應，當前應收帳款周轉次數為1.6次，和過去沒有太大差異，也比同業周轉次數高出許多，意味著收款效率仍在合理範圍。… (本文截自財訊667期，詳全文)