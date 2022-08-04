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全球排名第16！孫振從舞者變身國手 霹靂舞一哥要為台灣搶到奧運門票

聯合新聞網／ 財訊雙週刊

文／楊喻斐

根據《財訊》報導，霹靂舞首度納入2024年巴黎奧運競賽項目，這項街頭舞蹈既是運動也是藝術，更配合音樂展現舞者個性，台灣年輕人將有機會在奧運發光發熱。

在金碧輝煌、華麗絕美的巴黎夏特雷劇院中，有著一群年輕人隨著嘻哈音樂躍動，這是霹靂舞世界錦標賽的現場。當中有一位年輕人格外受到矚目，儘管帶傷出賽沒能拿下好成績，但已在國際舞台上嶄露頭角；他是孫振，來自台灣的霹靂舞選手。

迷上街舞　爸爸媽媽都相挺

根據《財訊》報導，921大地震當天出生的孫振，有一個很酷的英文名字「Quake」，但他自嘲小時候是個自卑又不敢跟人說話的小孩。沒想到跳霹靂舞（Breaking）翻轉了他的人生，如今甚至有機會躍入奧運的殿堂。

從小在家自學的孫振，家中排名老三，哥哥喜歡打棒球，現在是國小的棒球教練；姊姊熱愛騎自行車，是業餘賽的常勝軍。特別的是，孫振的爸爸是醫師，媽媽在工研院任職，很難與3個小孩的運動基因聯想在一起。

根據《財訊》報導，為了3個小孩的自學教育，孫振的媽媽自編教材，採取開放式的教育方式，讓小孩自由的發展，霹靂舞魂才能在孫振心中萌芽。11歲時，孫振看了黃立成的《音浪》音樂錄影帶之後，第1次覺得跳街舞好酷、好帥，自己在家開始練習倒立，媽媽覺得行不通，隔年幫他找了專業的舞蹈教室上課；於是，孫振進入了霹靂舞的世界。

孫振在舞蹈教室往往一待就是一整天，每天早上被夢想叫起床，晚上趕搭最後一班公車回家；儘管換來全身痠痛，但心中一股要跳得更好的念頭成了最強的動力。

被孫振形容是古板的爸爸，也是默默地關心著。孫振感動地說：「爸爸一直知道我在拚世界排名，2019年時，我參加了世界霹靂舞聯盟的比賽，拿到全球第8名，只要再飛一個國家比賽，世界積分或許就有機會進入前5、6名，爸爸不但知道接下來是哪一個國家要舉辦比賽，還說要買機票讓我飛過去。」

根據《財訊》報導，讓孫振最難忘的是第一次在歐洲比賽。他說，嘻哈文化源自美國，卻在歐洲被發揚光大，更將霹靂舞視為藝術；到了比賽現場才知道自己的舞蹈就只是亞洲人的技巧，但歐洲的舞者能表達更多的個性，給他很大的啟發，去追求更多的靈感。

前進國訓中心　樂當台灣隊

接受《財訊》採訪時，孫振用單手撐起全身的重量，腰部、腿部旋轉也躍動著，像極了沒有地心引力的舞者。令人讚歎的高難度動作外，霹靂舞最大的特色之一是即興創作。孫振強調，舞者出場前一刻都不知道DJ會播放什麼音樂，所以事先要做功課了解每一個DJ的曲風，雖然賽前會知道搭配哪一位DJ出賽，但完全不知道會演出哪一首曲子。…(本文截自財訊665期，詳全文)

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