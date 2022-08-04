潤泰全投資過度傾斜！衍生淨值重挫危機 南山風暴揭控股公司「以小吃大」風險
文／涂憶君
根據《財訊》報導，潤泰雙雄的淨值重挫風暴，至今仍在市場上餘波蕩漾，投資人對於大幅度仰賴投資表現的控股公司，未來更應謹慎為宜。
根據《財訊》報導，7月28日，潤泰雙雄潤泰全、潤泰新召開重大訊息說明會，公布第2季自結淨值，兩家公司雖以調整會計政策的方式，成功提升淨值，但仍較第1季大幅下挫。其中，潤泰全每股淨值更是僅剩5.73元。
一場從投資潤成投資與南山人壽引發的前所未有風暴，不僅反映出過度倚賴特定投資事業的風險，更是提醒投資人重新檢視手中持股公司的體質。
潤泰全啟動增資 力挽淨值
《財訊》在663、664期雜誌中獨家示警，潤泰雙雄恐將因為投資潤成和南山人壽，導致雙雄的獲利、淨值都極度受到南山人壽影響；關鍵在於今年南山人壽受到股債齊跌波及，連帶讓潤泰雙雄的淨值減損幅度過大，引發市場高度關注。
日前潤泰雙雄在重訊中證實本刊論點，並馬上調整會計政策，以「投資性不動產後續衡量改採公允價值」模式拉升淨值。白話地說，就是將拿來出租或是以資本增值為目的的不動產，進行重新估價，藉此提高公司淨值。
以潤泰全為例，《財訊》分析，經過調整後的第1季季報，最大的變動就是讓股東權益中的特別盈餘公積，一舉由8.54億元提升至130億元，雖然因此讓第1季淨值增加了上百億元，仍然抵擋不了在認列潤成與南山這兩大投資後，造成股東權益項下其他權益的大幅減損。
《財訊》報導指出，潤泰全的淨值由707億元，第2季摔落至僅剩40億元，每股淨值由101.38元瞬間崩跌至僅剩5.73元，潤泰全進一步提出應對之策，預計將辦理現金增資發行3.7億股，就有機會讓每股淨值回到票面之上。
如今，市場又開始質疑，每股淨值僅剩5.73元的潤泰全，該如何發出每股5元的現金股利？對此，潤泰全發言人李天傑釋疑，6月已召開股東常會，宣告每股將發放5元現金股利，故當下已進行相關會計分錄，並不會因此影響第3季淨值。
轉型控股 有機會也有風險
《財訊》報導指出，接下來，潤泰全將發出近37億元的現金股利，正是檢視潤泰全現金流狀況最好的時機。根據潤泰全第1季現金流量表，期末還有近92億元的現金可供動撥，只要第2季沒有大幅度變動，發出37億元的現金股利輕而易舉。但投資人必須注意的是，潤泰全本業最為相關的營業活動現金流量，為負1.82億元，且已經連6季為負數。…(本文截自財訊665期，詳全文)
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