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利空抗跌股！有機會強勢反彈 陳唯泰：3大族群遭低估可伺機介入

聯合新聞網／ 財訊雙週刊

文／劉志明

陳唯泰認為彼得林區的投資方法具體可行，他從控制風險與兼顧成長性的角度，找到面板、大型散裝輪、美國基建等下跌空間有限，價值相對低估的公司。

根據《財訊》報導，曾經是投顧界明星分析師的陳唯泰，現在是財富顧問公司的投資長，也是幾家上市櫃公司的董事。他早年在投顧業的投資邏輯是：大盤好的時候，滿手股票，大盤不好時，可以15分鐘出清所有持股，空手3個月也沒問題。但多年來股海中大起大落的衝浪投資，讓他內心缺少穩定的安全感；後來持續研讀彼得林區著作之後，有了頓悟，認同彼得林區的觀念，才是適合投資人的長線方法。

面板　靜待庫存調整　群創機會大

陳唯泰強調，彼得林區一直強調一個觀念，就是投資先要控制風險，不要一直想到賺多少獲利，只要控制住風險，找下跌空間有限，價值相對低估的產業或公司，未來景氣復甦時，就會有不錯的回報。

例如，前幾年陳唯泰在他的股市篩選模型中，找到低價的長榮，當時在低檔布局，都可以獲得不錯的報酬。但他也坦言，絕對無法料到長榮會漲到200元以上，但只要一般投資人能找到符合低估的價值股投資，下檔風險控制了，就能立於不敗之地。

《財訊》報導指出，目前，國際股市雖然承受著景氣下修的風險，但不會出現大衰退，因此投資人可以根據彼得林區的選股原則，在台股中找尋下修風險有限的產業。現階段例如面板、大型散裝輪，以及美國基建受惠產業，這些都值得觀察它們落底反彈的契機。

陳唯泰強調，雖然面板是景氣循環股，然而面板雙虎友達與群創第2季已經由盈轉虧，第3季也可能持續轉虧，因此股價早就修正一大段，未來如果能利空抗跌，股價就可能出現強勢反彈。

根據《財訊》報導，陳唯泰分析，畢竟面板已經歷過幾波產業大修正，對面板雙虎來說，資本支出轉趨保守，而且公司相關的折舊費用持續在快速減速中，現在也沒有10代線等面板廠新產能增加；因此忍耐一段時間的產業調整期後，在台灣面板廠與中國面板廠的折舊成本差距下，相信恢復成長的時間會比大家想像得快。值得注意的是，群創目前的股價淨值比只有0.4倍，比友達的0.6倍更低，當產業利空消息衝擊不跌後，反彈的機會就會來。

航運　大型散裝看好　中航最上相

目前可以關注的低估價值股還有散裝航運產業，尤其是海岬型船隻的相關個股。散裝航運主要載送鐵礦砂、煤炭、黃豆、玉米等大宗物資，不管景氣好壞，市場具有硬需求；特別是在俄烏戰爭爆發之後，糧食與煤炭運輸需求提高，也是支撐海岬型運價走高的因素。…(本文截自財訊665期，詳全文)

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