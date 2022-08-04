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借券放空張數居高不下成殺盤重心 1關鍵數字看懂熱門股為何跌不休

聯合新聞網／ 財訊雙週刊

文／尚清林

基本面影響長期趨勢，而短線何時止跌，從「借券賣出」的增減，似乎可以找到答案；其中半導體成熟製程與面板產業，趁勢撈底仍須十分謹慎。

「台積電都回到500元之上了，費城半導體指數也重返季線，為什麼聯電還是這麼弱？」投資人試圖從台股權重最高的半導體產業，找出轉折的訊號，無奈指標個股走勢不同調。根據《財訊》報導，籌碼專家則指出，市場上關心的是何時可以落底；事實上，從最近這陣子「借券賣出」情況，似乎可以尋找到答案。

從近期市場上開完法說會就崩盤的ABF載板，及驅動IC族群來看，不是不止跌，而是借券賣出的賣壓不斷湧入。

以欣興為例，根據《財訊》報導，法說會上指出，部分客戶需求減緩，庫存調整也使下半年展望保守。但由於股價早已修正一大波，因此法說會後的最新外資報告仍維持買進，就算目標價從300元降至250元，仍高出當前150元股價許多。

半導體成熟製程　空方獵殺

但籌碼面就並非如此。統計今年以來，欣興股價從2月年後高點250元，一路破底的同時，以法人及大戶為主的借券賣出餘額，也從8200餘張激增至5月底的70000張。事實證明，6月台股再度崩盤，ABF的欣興成為外資提款機，股價也跌破150元，借券賣出的空方成為最大贏家。

《財訊》報導指出，7月，欣興法說會前夕，原本股價已經落底反彈，但借券賣出這段時間卻激增5000餘張，果真法說會後再度面臨空頭賣壓考驗，股價再度破底。驅動IC廠敦泰遇上相同的難題，法說會後股價直接摜殺跌停板，這段期間不只借券賣出多達15000張，連散戶的融券賣出都激增6700餘張，股價不跌破百元大關都很難。

法人指出，巿場大戶心態仍相對偏空，從當前整體借券賣出餘額高達1000萬張，那些高借券賣出的個股仍有破底的危險。

若統計6、7兩個月借券賣出的張數，聯電高掛第1名，多達37萬餘張，而截至7月底，聯電的借券賣出餘額仍高達88.5萬張；當美國費城半導體指數都已經有顯著的反彈時，聯電卻被借券賣出的空單壓著喘不過氣。

根據《財訊》報導，同樣以成熟製程為主的力積電，情況更為明顯，上半年EPS交出3.8元，還比聯電的3.35元更優異，但股價不僅跌破承銷價格還一路探底，價位甚至比聯電還低。下跌的背景除了以折價發行GDR之外，這兩個月內力積電的借券賣出空單多達13萬餘張，排名第7。…(本文截自財訊665期，詳全文)

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