大股東為私募案叫陣 痛批藍俊昇來者不善 從隱忍到對決揭練台生台開10年糾葛

聯合新聞網／ 財訊雙週刊

文／游筱燕

根據《財訊》報導，兩年前當台開剛發生危機時，外界曾期待練台生出來整合，但他一直保持沉默；這次他卻站上了火線，甚至直接點名新股東藍俊昇來意不善，當中的轉折是什麼？

「他藍俊昇（慧洋海運董事長）參加台開私募，變成救公司的正義使者，難道不是要『吃』掉公司（台開）？」日前年代電視及錢櫃董事長練台生在接受本刊採訪時，語氣十分激動地說。

根據《財訊》報導，近日，練台生以台開股東之一好樂迪的名義，狀告台開董事長邱于芸背信，並打算號召大小股東召開股東會，檢視公司近期決策的合法性，對不作為的獨董提告，「就算要下市，也要捍衛最後的股東權益。」

回顧1年前，台開跳票事件剛發生時，本刊曾致電給練台生詢問他的看法，當時他僅回應：「只要邱復生在，我就不會出面。」然而，從保持沉默到站上第一線，甚至幾乎是以控訴的方式，直指藍俊昇根本就是「來者不善」；練台生會有這麼大的轉變，中間到底發生了什麼事？

練台生質疑決策　出面提告

根據《財訊》報導，故事要從11年前說起。練台生因為感念邱復生早年的知遇之恩，受託出面協調邱復生與羅福助的股權之爭，以每股約20元的股價接收羅福助手中台開持股，成為第1大股東，但仍由邱復生出任台開董事長，自己則擔任副董事長；不過，邱復生的浪漫投資性格，與務實精算的練台生常常意見不合，練台生就算不滿意，仍一直尊重主要經營者邱復生。

雙方最大的一次歧異，在於金門的BOT案。邱復生看好小三通商機，堅持要將原為倉儲規畫的金門園區，改成百貨商場、附設高級電影院，目的是吸引對岸的廈門人來消費，還要砸大錢請國際知名建築大師隈研吾設計「金門風獅爺典藏館」。練台生在董事會上反對，指出當時金門戶口數不足10萬人，實際居住人口更少，經營商場不容易賺錢，且商場重點是商品，花幾10億元打造建築藝術外觀不切實際。經過此次不愉快，練台生就不再過問台開的事。

《財訊》報導指出，2020年3月，邱復生代表的法人鴻生投資，申報轉讓6200張台開股票，累計至當時共申報轉讓56246張台開股票，邱復生個人也同步將手上所有近50046張台開股票轉讓出清，支撐邱復生擔任董座的持股比率，瞬間由原來的7.43%，降至接近0%。台開從2005年以來再次淪為雞蛋水餃股，面臨經營資金緊缺、大股東質押斷頭的危機。

《財訊》分析，但邱復生主導的董事會，自2020年6月起開始縮減董監席次，原設有6席董事、3席獨立董事的董事會，被降為4席，包含獨董僅剩7席；結果公司派提名的7席大獲全勝，練台生提名的林弘民落選董事，練台生也不再擔任副董事長，自此無法再監督董事會。…(本文截自財訊664期，詳全文)

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