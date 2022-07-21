8吋晶圓廠、成熟製程 下半年將供過於求 魏哲家一席話 預示晶圓代工警訊

聯合新聞網／ 財訊雙週刊

文／林宏達

根據《財訊》報導，過去兩年，晶圓代工不斷漲價的歡樂派對即將散場。今年下半年，成熟製程產品開始供過於求，IC設計公司和代工廠正進行調整，為景氣寒冬做準備。

不管你是聯電、力積電，還是世界先進的股東，都該關心今年第2季台積電的法說會。因為，在這場法說會裡，台積電總裁魏哲家坦言，半導體產業庫存多到要明年上半年才能消化完畢，然而即使市場狀況不佳，台積電仍能維持成長。這句話的另一層意思是，過去1年多，半導體供不應求，幾乎每家晶圓廠都靠漲價賺大錢的好日子，要暫告一段落，回到疫情前的常態了。

第1波衝擊指向8吋晶圓廠。《財訊》報導指出，7月7日，市場研究機構TrendForce發表報告指出，「砍單潮來襲，下半年8吋晶圓產能利用率受影響最劇」，從電源控制IC（PMIC）、影像感測器（CIS）以及部分MCU（微控制器），受到電視、PC和手機等消費性電子需求下滑的影響，8吋晶圓廠下半年產能利用率將不再滿載。

產能利用率　下半年有隱憂

以賽亞調研副總經理陳逸萍觀察，下半年8吋晶圓的產能利用率平均維持在95%到100%，部分晶圓廠產能利用率將降至9成左右。

《財訊》分析，另一波衝擊指向55奈米以上成熟製程。例如，顯示用驅動IC需要使用成熟製程生產，手機需求大減，衝擊很快傳到手機顯示驅動IC公司和晶圓廠。「一家台灣手機驅動IC大廠，今年初驅動晶片的單價原本接近8美元，現在只有5.5美元，客戶還希望降到5美元以下。」業界人士透露，今年4月，原本驅動IC廠還在為三星的OLED驅動IC大單歡呼，5月底，大單突然被取消。

一連串連鎖效應馬上展開。5月31日，力積電當日交易量暴增，股價連日下跌；6月20日，驅動IC廠奇景光電調降第2季財務預測。7月15日，力積電在線上法說會表示，未來兩季產能利用率將修正，力積電預期修正至少持續兩季，希望在明年景氣能回復正常水準；總經理謝再居表示，12吋廠受到的影響比8吋廠還高。

《財訊》報導指出，第3波衝擊將影響28奈米製程產能利用率，這是去年各家廠商最有興趣擴產的產能，競爭也最激烈。陳逸萍觀察，28奈米產能利用率今年下半年平均約為百分之百，但部分產能利用率將降至95%到100%。開始出現產能不滿的狀況。

其實，許多跡象都表示，今年半導體製造產業恐怕有挑戰。例如，6月30日DRAM大廠美光公布財測，下一季營收將落在68億到76億美元，遠低於分析師預估的91億美元。由於DRAM需求是電子產業的重要指標，美光的財測讓半導體產業股價承受壓力。…(本文截自財訊664期，詳全文)

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