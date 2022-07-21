《時光の手箱》舞台劇推遲兩年終上演！基隆顏家女兒 一青妙擁抱2個認同

文／郭瓊俐

根據《財訊》報導，顏惠民的自我認同被「兩個祖國」撕裂，女兒一青妙有著台灣和日本血統，卻因這兩個認同讓人生更豐富，而且過著牙醫師、演員、作家的斜槓生活。

舞台上，一青妙扮演自己─基隆顏家長子顏惠民的女兒，為紀錄片導演敘述台灣父親與日本母親的故事。舞台場景換到昭和年代的東京銀座咖啡廳，父母浪漫地相遇；再回到1970年代的台灣，希望獲得公婆認同，努力學做台灣菜的母親身影；一青妙流下了劇中演員，也是真實自己的淚水。

基隆顏家 第4代扮演自己

《財訊》報導指出，這不是一青妙第一次演自己，電影導演李崗首次監製的舞台劇《時光の手箱：我的阿爸和卡桑》2019年上演，一青妙就是演自己。本劇廣受好評，原訂2020、2021年再度上演，卻因疫情，門票兩度發售後喊停，今年終於得以登台，7月22日起在台北、台中、台南巡演。

再度在舞台上演自己，一青妙的感想是：「以為可以客觀地演，但愈演愈覺得很多回憶都被沖上來。」就像是在挑戰她自己的耐性，每一次排練都在和自己對抗。不過，她也認為演這齣戲是幸福的，因為很多場景只在她腦海裡想像過，實際上並沒有發生，「例如我們一家4口坐在餐桌上一起吃飯的幸福畫面，覺得真的有那一天存在的話，是非常好的。」

一青妙的身世，本身就像一部戲。

根據《財訊》報導，因開採黃金、煤礦致富的基隆顏家，第3代長子顏惠民，從小被送到日本念書，也長期在日本生活，中年時娶了日本平民女性一青和枝，返回台灣接掌家業，育有兩個女兒顏妙、顏窈。顏妙11歲時舉家從台灣遷往日本，14歲時父親過世，她和妹妹改從母姓，成為一青妙、一青窈；7年後母親也撒手人寰，一青妙和一青窈相依為命，一直以日本人身分過著日本生活。一青妙後來成為牙醫師，也是活躍的舞台劇演員，妹妹一青窈則成為知名歌手。

對台灣血統與台灣回憶早已淡化的一青妙，2005年臨時決定到台灣旅行，回到這個既陌生又熟悉的地方。「當時中文勉強聽得懂，但幾乎不會講了。」一青妙回憶。緣分就是這麼奇妙，緊接著2006年因為顏家的臺陽公司股東改選問題，顏惠民的弟弟，也就是一青妙的叔叔和她聯絡，從此和叔叔姑姑們再度往來；繼承父親股份的一青妙，以「顏妙」的身分當選臺陽公司董事，開始密集往返台日兩地。

根據《財訊》報導，2009年，一青妙改建東京的老家，意外發現母親珍藏的一個紙箱，裡面有大量家人在台日之間的往來書信與照片，母親的日記與學習台灣料理的食譜。紙箱打開了記憶，也開啟她探究父母生前故事的決心。在日本、台灣「兩個祖國」身分認同中掙扎的父親，努力成為台灣大家族媳婦的母親，一青妙一一梳理，寫成《我的箱子》和《日本媽媽的台菜物語》兩本書。

這兩本以散文形式描寫家族記憶的書，2017年被改編為電影《媽媽，晚餐吃什麼？》，2019年再改編為《時光の手箱》舞台劇。一青妙感性地說：「我們家族的故事寫了兩本書，拍成一部電影，最後變成我最喜愛的舞台劇，我有一直在作夢的感覺，有這麼幸運的事情嗎？」

舞台劇搭橋 認識家族成員

另一個幸運的事，是她和台灣的重新連結，不只是語言與文化，還有大家族的親戚，甚至是父親公司的許多老員工。

《財訊》報導指出，《時光の手箱》舞台劇2019年演出時，顏家家族已有不少人來看。顏惠民有11個弟妹，但他長期住在日本，年紀相差較多的弟弟們，對這個大哥其實是陌生的。一青妙表示，叔叔們跟她說，「看到大哥是很小的時候，之後再見到，他已是40多歲的中年人了，對大哥的印象就是他喜歡喝酒和抽菸，看了舞台劇才知道大哥的故事。」

除了父親的11個弟妹，一青妙的叔公顏國年的子嗣也很多，因此一青妙有很多的堂叔、堂姑與堂姊弟。有一次基隆顏家第4代、一青妙的堂姊顏瓊姿召集顏家親戚聚會，一青妙回憶，每個人都站起來自我介紹是顏家哪一房，對著她說：「應該稱呼您是什麼呢？」她也發現，家族裡很多人至今都從事與日本有關的生意。

一青妙指出，父親過世後，姊妹倆和台灣親戚幾乎沒有往來，母親可能有和姑姑們或公司祕書聯繫，但姊妹的生活圈在日本，對台灣沒什麼思念的感覺，也沒有特別想過要回台灣。她非常感謝顏氏家族，即使中斷聯繫那麼多年，一直公平地把股份留給她和妹妹。她也很感謝公司祕書周仲達，對父親很忠誠，父親過世後，他一直用日文寫信，將公司的事告知母親，母親過世時，他特地去日本拈香。周仲達在台灣過世時，一青妙曾前往致意，今年周仲達的兒子和女兒也會來看戲。

台日混血 不再困惑的優勢

父親顏惠民生前一直被「兩個祖國」的身分衝突所苦，經常把自己關在房間多日。相較於父親在2次大戰的時代背景下，面對國族、文化認同的種種掙扎，有台灣和日本血統的一青妙，在現今社會裡，不但沒有衝突，反而被她認為是自己的優勢，「感謝父母給我留下這兩個認同，我的人生更豐富了。」

擺脫歷史的桎梏，現在台日間的通婚、交流密切且無障礙，這也顯示在《時光の手箱》演員群中。包括男主角蔭山征彥、女主角大久保麻里子，飾演女主角初戀情人的米七偶，都是在台灣演藝圈工作的日本人。飾演一青妙祖父的楊烈，太太是日本人，女兒也在日本留學，楊烈本身的日語很流暢，甚至製作團隊裡也有台日混血的工作人員。

因為這部戲有6、7成講日語，背景又與日本有關，去年311大地震10周年，一青妙本想促成此劇到日本上演，因為疫情無法如願。她說，會再找機會，把這部戲帶去日本。… (本文截自財訊664期，詳全文)