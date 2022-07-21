聽新聞
test
0:00 / 0:00

第二季全球股債波動加劇！南山淨值大蒸發 潤泰雙雄拉警報

聯合新聞網／ 財訊雙週刊

文／涂憶君、洪綾襄

根據《財訊》報導，南山人壽第2季淨值恐怕大蒸發，連帶也會繼續影響潤泰全與潤泰新的淨值表現，接下來，投資人不只該關注潤泰雙雄第2季獲利狀況，每股淨值的變化也將影響公司評價。

第2季全球股債波動加劇，壽險業面臨淨值保衛戰，為避免母公司受連累，各大壽險型金控與三商美邦都已陸續啟動增資；然而，南山人壽最上層控股公司─潤泰新、潤泰全至今仍無動作。據會計師試算，南山人壽的淨值若在第2季跌破千億元，潤泰全、潤泰新恐將因南山人壽的淨值減損過大，連自身的淨值也遭拖累。

根據《財訊》報導，由於美國聯準會強勢升息，6大壽險第1季淨值已較去年第4季減損4946億元，而南山人壽為本國第3大壽險，整體投資部位超過5兆元，68%投資於國內外債市、16%於股市。第1季整體股市僅跌4%、債市跌6%時，南山的淨值就已減損1880億元，造成母公司─潤泰全、潤泰新第1季淨值大縮水，潤泰新每股淨值跌至33.95元、潤泰全每股淨值跌到83.57元。

南山淨損第2季再擴大

《財訊》分析，南山人壽會牽動潤泰全、潤泰新的淨值表現如此之大，主要是潤泰全除了轉投資潤成控股23%（持有南山人壽89.55%），也直接投資南山人壽0.21%；潤泰新也是一樣，投資潤成25%，也直接投資南山人壽0.23%。不只如此，潤泰全與潤泰新還互相交叉持股，潤泰全持有潤泰新25.7%，潤泰新持有潤泰全11.95%。

資深會計師指出，從資產負債表「其他權益」項下的「關聯企業金融資產未實現評價損益」和「關聯企業採用覆蓋法重分類」，最能看出南山人壽如何影響潤泰全和潤泰新的淨值。

前者包含潤泰全或潤泰新採用權益法認列的所有投資項目，而從第1季情況來看，推測影響此數值最大者就是潤成與南山人壽。

另外，《財訊》報導指出，壽險為了接軌IFRS 17財報，目前會採用覆蓋法重分類，也會影響到潤泰全與潤泰新的淨值表現。根據潤泰全今年第1季季報，關聯企業金融資產未實現評價損益，已經放大至負375.6億元；關聯企業採用覆蓋法重分類項目，為負161.4億元，是影響潤泰全淨值從千億元掉至583億元的關鍵。潤泰新季報也有一樣的狀況，造成淨值從1169億元掉到713億元。

令外界憂心的是，第2季全球股債波動更甚第1季，若以全球主要股債ETF表現推估，第2季全球股市整體較上季再跌18%、債市跌5%，6大壽險淨值減損近8600億元；其中，第2季南山人壽的淨值更恐減損超過2000億元。…(本文截自財訊664期，詳全文)

【更多精采內容詳見】《財訊官網》

延伸閱讀

寶成也遭南山淨值危機拖累？股價探20個月低點

7/21【早晨財經速解讀】美參院晶片法案程序過關 費半本波漲幅20%進入牛市！是反彈還是反轉？南山資產減損 拖累潤泰新、潤泰全淨值

20日「投信買超賣超」排行出爐 眼尖網友：00900買潤泰全

潤泰全、潤泰新 深夜開重訊說明 緊急拆彈

相關新聞

大股東為私募案叫陣 痛批藍俊昇來者不善 從隱忍到對決揭練台生台開10年糾葛

根據《財訊》報導，兩年前當台開剛發生危機時，外界曾期待練台生出來整合，但他一直保持沉默；這次他卻站上了火線，甚至直接點名新股東藍俊昇來意不善，當中的轉折是什麼？

8吋晶圓廠、成熟製程 下半年將供過於求 魏哲家一席話 預示晶圓代工警訊

根據《財訊》報導，過去兩年，晶圓代工不斷漲價的歡樂派對即將散場。今年下半年，成熟製程產品開始供過於求，IC設計公司和代工廠正進行調整，為景氣寒冬做準備。

清大最年輕遴選校長 用一本日記連結家鄉 高為元：生醫是日不落產業 沒必要跟別國比

根據《財訊》報導，高為元，清華大學1994年實施校長遴選制度以來最年輕的校長，他的「空降」與生醫背景，反映了清華大學有新的發展思維；他也用獨特觀點，闡述「日不落」的生醫產業。

《時光の手箱》舞台劇推遲兩年終上演！基隆顏家女兒 一青妙擁抱2個認同

根據《財訊》報導，顏惠民的自我認同被「兩個祖國」撕裂，女兒一青妙有著台灣和日本血統，卻因這兩個認同讓人生更豐富，而且過著牙醫師、演員、作家的斜槓生活。

第二季全球股債波動加劇！南山淨值大蒸發 潤泰雙雄拉警報

根據《財訊》報導，南山人壽第2季淨值恐怕大蒸發，連帶也會繼續影響潤泰全與潤泰新的淨值表現，接下來，投資人不只該關注潤泰雙雄第2季獲利狀況，每股淨值的變化也將影響公司評價。

《財訊》影響力論壇解碼最新經濟局勢 辜朝明：量化緊縮快又猛 經濟受衝擊

全球經濟受到俄烏戰爭、通貨膨脹、疫情變化的衝擊，進入更為複雜的賽局。重磅專家辜朝明以及國內產官學專家，共同剖析全球經濟新脈動及台灣的因應之道。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。