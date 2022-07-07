《財訊》影響力論壇解碼最新經濟局勢 辜朝明：量化緊縮快又猛 經濟受衝擊

文／郭庭昱

全球經濟受到俄烏戰爭、通貨膨脹、疫情變化的衝擊，進入更為複雜的賽局。重磅專家辜朝明以及國內產官學專家，共同剖析全球經濟新脈動及台灣的因應之道。

根據《財訊》報導，受到俄烏戰爭、通貨膨脹、疫情變化的衝擊，《財訊》社長謝金河直言，很多人第一次面對大型戰爭，「今年是有生之年變數最大」。尤其這場戰爭令敏感的台海關係成為焦點，日本野村總合研究所首席經濟學家辜朝明首先提醒，半年前他訪問華盛頓，多數美國政治人物懷疑台灣對抗中國的決心，這次他回到台灣，覺得氣氛仍和往常一樣，令他有一點擔心。他建議，台灣必須進一步展現防衛主權的決心，讓國際間有信心，以獲得必要的協助。

談到俄烏戰爭的發展，辜朝明表示，很多人沒注意到，俄國內部依然非常支持普丁，這要從歷史講起。前蘇聯在1988年人均GDP（國內生產毛額）3777美元，自由民主派的領導人葉爾欽主政的10年中，人均GDP在1999年卻跌到1331美元，民生凋敝。1999年普丁接任總理之後，高壓執政，到2013年人均GDP高達15975美元，成長了12倍，俄羅斯人認為普丁非常厲害。直到2014年接管克里米亞，俄國被經濟制裁後，人均GDP才下降，但人民覺得至少收復了失土，是划算的交易。

台企畫紅線 別與中俄往來

根據《財訊》報導，在俄羅斯入侵之前，烏克蘭的經濟乏善可陳，被視為全球最腐敗的政府之一，許多精英前往歐洲發展，俄羅斯認為進軍烏克蘭會受到人民歡迎，卻遭到堅決抵抗，這是普丁所始料未及。西方國家的態度很關鍵，他們熟悉二戰前德國希特勒的歷史，知道絕對不能和獨裁者打交道，一旦讓步必然養虎為患。

辜朝明指出，過去30年，全球都是以經濟利益為優先考量；但現在是政治風險凌駕於經濟利益之上，這是非常巨大的轉變。俄烏戰爭前，歐洲有4成的能源來自俄羅斯，德國電價是台灣的4倍，現在他們決定不再依靠俄國，以維持民主開放的社會，必須支付更高的能源價格，顯然下了很大的決心。這意味著，假如亞洲國家在經濟上支持俄國，西方國家會投以懷疑的眼光；如果台灣公司賣東西給中、俄，會被認為直接或間接支持俄國，這一點必須非常注意。

《財訊》報導指出，除了地緣政治，通貨膨脹是另一個麻煩。現在美國銀行業有3.6兆美元的過剩資金，聯準會必須實施緊縮貨幣政策，必須盡快升息，此舉將令資產價格下跌，創造負的財富效果，才能收回銀行體系的超額資金。和2017年的貨幣量化緊縮比，2022年的情勢大不相同（見表），未來會面臨到市場大幅波動，必須謹慎以對經濟硬著陸。

油價是造成通膨的主要因素之一，中央大學管理講座教授梁啟源分析，各國CPI（消費者物價指數）的漲幅，因為基期的關係，下半年將可改善；原油的供需下半年也會改善，但無法下降太多。主要因為各國積極推廣新能源汽車，令石油企業不願意增產投資所致。… (本文截自財訊663期，詳全文)