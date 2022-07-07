下次電價漲到你家！凍漲民生用戶恐難撐過今年第4季 「3條」線索藏伏筆

文／陳雅潔

根據《財訊》報導，4年沒調的電價，終究在國際趨勢下調漲了；然而這次為了降低衝擊，繼續凍漲的民生電價，到第4季還撐得住嗎？

「這會是一個又長、又熱，又昂貴的夏天！」美國投資銀行JP Morgan在6月中旬所提出的投資重點，開宗明義就是市場關注的重中之重，也是全美、甚至全球各國消費者的痛中之痛。通膨飆升，讓今年夏天全球的能源和電力價格達到近年高峰，連台灣也終於在凍漲4年後，讓電價開始反映成本。

根據《財訊》報導，經濟部在6月27日召開今年上半年第2次電價審議委員會後，公布自7月1日起的電價新制，針對產業用電大戶平均調漲15%，排除6類受疫情衝擊的內需產業，約有2.2萬戶因此增加電費負擔。至於住宅用電在1000度以上者也調漲9%，估計有36萬戶的電費會因此受到影響。整體而言，平均漲幅為8.4%。

批發價怎會高於零售價

經濟部次長林全能在記者會上特別說明，「感謝所有委員以智慧、耐心討論，這是一個影響最低的調整。」

《財訊》報導指出，即使產業界仍有聲音表示調漲15%「不能接受」、「希望溫柔一點」，但據台電估計，此次電價調整方案對高達97%的電力用戶不會造成影響，經濟部官員透露，「真的算很客氣了」。也由於小商店、低壓用戶、高中以下學校及多數家庭用戶都沒漲到，對物價指數也僅影響0.043個百分點，影響確實很低。不少原來深恐電費暴增難以度過炎炎長夏的民眾，回家攤開電費收據後，都發現漲價根本不關自己的事。

不過，若你真的以為無須再擔心電價影響你荷包這回事，可能又太樂觀了。事實上這次政府調漲電價的邏輯，無論是顧及民生或選情，從3個線索已透露出下一步漲到你家電費，其實是大有可能的。根據《財訊》分析：

第1，工業電價超越民生電價，其實並不合理。簡單地說，特高壓、高壓用戶由於用電量大，多半配有直供輸電線路，單位成本較低；但民生用電需要複雜的輸配電系統，才能滿足家家戶戶的需求，供電成本比較高，電價也比較高，這是零售價格高於批發價的邏輯。因此除了馬來西亞、中國及少數歐盟國家，其實多數國家都是民生電價高於工業電價。

但這次僅針對產業用戶漲價後，台灣的特高壓用電均價調漲為每度2.5705元，高壓用戶甚至達3.1039元，民生用電卻維持在2.5596元。產業界人士就認為，即使不討論推動節能、環境永續是人人有責，並非只有產業該努力，電費誘因對消費者的影響也很重要，光是這種「批發價高於零售價」的怪象就說不過去。

補台電錢坑仍要靠漲價

其次，這次漲價對台電的財務困境是杯水車薪，但穩定供電的各項投資都是需要付出代價的，以台電截至今年5月累積虧損已突破千億元的情況，再漲一次電價也不令人意外。其實電價審議委員會於3月底的固定會議中，考量俄烏才剛開戰導致國際原物料市場大幅震盪，當次會議沒有做出結論；想不到戰爭拖了超過幾個月，又冒出通膨攪局，台電的虧損錢坑也愈滾愈大，因此才加開了6月底的臨時會。… (本文截自財訊663期，詳全文)