壽險業獲利、淨值縮水！災情蔓延非金融業 潤泰新、潤泰全、寶成躺著也中槍

聯合新聞網／ 財訊雙週刊

文／涂憶君

根據《財訊》報導，台灣壽險業近期受到全球股債動盪波及，獲利、淨值大幅縮水，不只影響到壽險型金控，更影響到潤泰新、潤泰全、寶成這三家公司的評價。

全球步入升息循環、股債齊跌，壽險業前5月稅前盈餘年減逾兩成，淨值也蒸發超過1兆元，恐影響未來股利配發；這不僅讓以壽險為主體的金控出現雜音，就連轉投資壽險的非金融業公司也成為熱議標的，尤其高度仰賴潤成投資（持有南山人壽近9成）轉投資收益的潤泰全、潤泰新、寶成，需謹慎為宜。

潤成投資　收益仰賴南山

根據《財訊》報導，壽險業獲利、淨值兩大經營指標都下行，波及到富邦金、國泰金、新光金等以壽險為主體的金控股價表現，但投資人或許較少注意到的是，許多非金融業公司其實也有轉投資壽險，像是三商集團中的三商，就持股三商美邦人壽38.49%，遠雄集團以遠東建設事業，及旗下轉投資，共持有遠雄人壽逾7成。

尤其潤泰集團旗下的潤泰全、潤泰新，寶成集團旗下的寶成，恐是轉投資壽險的非金融業者中影響較深者。潤泰集團及寶成集團2011年合資成立潤成投資，並透過潤成投資轉投資南山人壽，持股89.5%，2021年潤成投資獲利525.2億元，以南山人壽去年大賺近597億元來看，南山人壽就是潤成投資的主要獲利貢獻來源。

而潤泰全、潤泰新、寶成除了直接持有少數南山人壽的股份外，3家公司也都持股潤成投資2成以上，故轉投資收益和淨值高度倚賴南山人壽挹注；像是潤泰全2021年獲利155億元，業外就認列潤成投資120億元的投資收益，潤泰新獲利162億元，業外認列潤成投資131億元的投資收益，寶成2021年獲利144億元，業外認列潤成投資的105億元投資收益。

不過，《財訊》報導指出，今年南山人壽的表現也因股匯動盪，前5月獲利263.3億元，年減25.6%，獲利動能明顯不如去年，第1季淨值由2021年年底的5000多億元，降至3000多億元，也因此影響法人對潤泰全、潤泰新、寶成3檔股票的評價。

像是元富投顧對於潤泰新、潤泰全就以中立角度看待。元富投顧認為，潤泰新今年建案認列增加、商用不動產獲利增溫，但考量南山人壽獲利難以再創高，全年每股盈餘預估將遜於2021年。永豐投顧雖對寶成維持買進建議，主因是寶成的製鞋業務今年獲利將明顯好轉、通路業務也有機會在解封後增溫，但淨值因受到長期投資部位的市值、南山人壽淨值等因素影響，故調降目標價。

，《財訊》分析，更關鍵的是，有投顧法人表示，潤泰全、潤泰新是被歸類為訴求配息的公司，也就是配息狀況會左右個股評價，南山人壽如果表現不佳，或是未來有營運不確定性，導致股利發放保守，不僅連帶影響潤泰全、潤泰新的現金股利政策，股價也會隨之調整。…(本文截自財訊663期，詳全文)

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