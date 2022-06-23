台灣養樂多自營通路占比達65% 「養樂多媽媽」長青60年的街頭功臣

文／孫蓉萍

根據《財訊》報導，進軍台灣近60年的養樂多已成為國民飲料，歷久不衰的原因，除了發揮日方的關鍵技術，做好品質管理外，「養樂多媽媽」銷售模式，也助長業績。

日本養樂多官網上，6月貼出一則公告：「最近網路上有人轉賣『養樂多1000』，售價甚至是定價的好幾倍。敝公司的乳製品需要冷藏，而且商品管理時需要特別注意，因此希望各位向養樂多媽媽等正規通路購買。」

1962年來台 台灣是海外第一站

根據《財訊》報導，日本於2019年推出100毫升內含有1千億個養樂多代田菌的「養樂多1000」，除了改善腸內環境外，還標榜能舒緩壓力、提高睡眠品質，以至於供不應求。原本14瓶原價1820日圓的商品，在網路上竟喊到1萬日圓，讓日方不得不發表以上聲明。

《財訊》分析，主打乳酸菌飲料的養樂多品牌問世已將近90年，一直帶著經典又傳奇的色彩。1962年，日本養樂多選定台灣作為進軍海外的第一站，目前台灣養樂多由日本總公司持股44.3%，今年剛好邁入來台60週年，儘管市場競爭加劇，但在消費者心目中，養樂多的地位卻難被動搖；尤其，日本養樂多首創「養樂多女士」銷售模式，台灣也沿用至今，更在高度競爭的飲料市場中獨樹一格。

台灣養樂多營業部協理李益瑞，接受《財訊》採訪說，養樂多剛進軍台灣時，根本沒有銷售管道，而且是全新的商品，價格又高，「當時一瓶1.5元，而一碗陽春麵售價也還不到2元。」全靠養樂多媽媽們挨家挨戶推銷，每天配送並回收玻璃瓶，才逐漸打開知名度。

1980年代後台灣經濟起飛，全盛時期養樂多媽媽最多達到3千5百人，當時公務員月薪大約700元，養樂多媽媽可以賺到2000元，但為了宅配，全年無休。不少養樂多媽媽退休後，把人脈和工作傳承給下一代；也有人做到80歲，儘管體力不如從前，仍為了興趣持續服務已經變成朋友的客戶。

根據《財訊》報導，60年來，儘管現在便利商店、超市等大型連鎖通路，已經躍升為一般飲料產品最重要的銷售據點，但是台灣養樂多的自營通路占比達65%，其中養樂多媽媽30%，另外35%是營業單位及經銷商自有的推動組織。在日本，養樂多媽媽的銷售量占比更是高達5成，已經成為該品牌的重要象徵。

李益瑞指出，超市、便利商店等外部通路的好處是銷售量穩定，有助於工廠維持一定的產量，也可以達到宣傳的效果；但缺點是利潤較薄，尤其遇到業者促銷，利潤就更低。而且如果完全靠外部通路，萬一產品不受消費者青睞，有被淘汰的危機，因此養樂多媽媽的存在有其必要性。… (本文截自財訊662期，詳全文)