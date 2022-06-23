音樂界的鬼才也有經營長才 灣聲樂團李哲藝用企業魂玩音樂

文／郭瓊俐

李哲藝致力將「古典音樂台灣化」、「台灣音樂古典化」；所創樂團結合企業家的贊助，並引進經營與行銷概念，立志將台灣音樂傳送到國際上。

氣勢磅礡的交響樂，以航海意象向台灣民主運動先驅林獻堂致敬，與唐美雲的歌仔戲唱腔交融出和諧旋律，和鋼琴家嚴俊傑合奏出台灣民謠變奏曲，再成為阿美族歌謠的優美伴奏。灣聲樂團每年元旦「台灣的聲音新年音樂會」，已成為台灣年度音樂盛事。

不僅如此，《財訊》報導指出，灣聲樂團每年展開「台灣行腳」偏鄉巡演，密集推出不同主題的售票音樂會。即使這兩年受疫情衝擊，樂團堅持不向政府申請藝文紓困補助，反而積極拓展腳步，今年6月成立灣聲國際公司，為登上海外舞台做準備，立志將台灣的音樂傳送到國際上。

初衷／推展台灣音樂至國際

根據《財訊》報導，灣聲樂團創辦人、總監李哲藝，人稱「鬼才音樂家」，除了本身是優秀的豎琴演奏家外，更跨足創作、指揮領域，至今已有超過兩千首作曲、5千首編曲，入圍多次且拿下兩座金曲獎，2017年成立灣聲樂團（One Song Orchestra）後，又成為樂團的經營者。

李哲藝指出，灣聲樂團成立的第一天起，就決定不拿政府任何補助，因為拿補助就要配合政府單位做事，而灣聲樂團存在的目的，就是做政府沒有做到的事，也就是「百分之百演奏台灣的音樂」。台灣現有的7個國立、市立交響樂團與國樂團，都由政府補助，每年總經費約10億元，演奏台灣音樂的比率卻不到5%，台灣發展古典音樂很久，卻一直在演奏西方的作品，推廣別人的文化。

《財訊》分析，支撐灣聲樂團可以走自己的路，是背後有一個強大的「後援會」：現任會長宏碁集團創辦人施振榮，副會長聚陽基金會董事長王謙、南京資訊董事長吳宗寶，其他委員包括李志勳、吳東亮、周國樑、林嵩烈等15位企業家。

李哲藝表示，2017年灣聲樂團成立的第一場音樂會，企業家雷輝買了兩百張票請企業界朋友去聽，讓很多企業界朋友認識了灣聲，「雷董事長幫灣聲推了重要的一把，金錢的贊助可能一次就消費完了，但這種方式建立了後來走向後援會的模式。」

第一場音樂會感動了企業家們，因為灣聲樂團全部演奏台灣的音樂，喚起大家記憶的情感，也讓企業家們發現，台灣的音樂可以用古典音樂的形式，展現文化價值與藝術高度。… (本文截自財訊662期，詳全文)