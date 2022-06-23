養殖戶過度仰賴單一市場 大陸突襲石斑台灣救魚如救火

文／廖珪如

根據《財訊》報導，繼鳳梨、釋迦、蓮霧之後，中國再次突襲式禁止台灣活石斑魚進口，引發高度爭議；但長期來看，台灣農產品如何提升品質加工出國、分散銷售市場，才是接下來更重要的事。

根據《財訊》報導，6月10日，中國海關總署公布，因海關多次檢驗出台灣輸中石斑魚孔雀石綠、結晶紫等禁用藥物，將自6月13日起暫停台灣石斑魚輸入中國。

一紙禁令，讓南台灣主要養殖石斑魚重鎮的屏東、高雄、台南縣市養殖戶急得跳腳。救魚如救火，農委會馬上動起來，17日農委會召開記者會說明，將編列8億9千萬元救市，從農損基金向行政院爭取經費，總統蔡英文也親赴高雄視察「永安區漁會加工廠」、「永安安心漁場」，強調將強化農漁產風險控管能力，以降低這種突襲式干擾對漁民造成損害。

台灣輸中農產品 陸續遭卡

府院同步指出，除了擴大內需市場，打通大賣場等通路，也將開闢多元市場，打入日本、歐、美、等國，農委會將提供運費補貼。從地方到中央迅速應對石斑魚禁令，可看出近兩年屢遭突襲式禁止台灣農產出口對政府帶來的焦慮，去年禁止鳳梨、釋迦、蓮霧，今年禁石斑魚，都是出口中國前十名，高度依賴中國收購的農漁產品種類。

《財訊》報導指出，石斑魚出口特殊，不像水果轉單相對容易，嘉義大學水生生物科學系助理教授郭建賢表示，台灣石斑魚以「活魚」為賣點，養殖戶從魚池打撈起來放上活魚船，過了海峽就賣到中國，整個石斑魚產業幾乎完全依存中國；更重要的是，石斑魚屬高經濟魚種作物，所以養殖量並不大，台灣從2014年開始較多漁民投入石斑魚養殖，趁著兩岸紅利，中國全面埋單，就算禁奢令以後，需求下滑也只是逐步縮小養殖數量，從未想過有禁止出口的一天。

提高品質 擺脫籌碼戰糾纏

《財訊》分析，在此背景下，石斑魚養殖戶幾乎沒有加工外銷思維，和台灣外銷做得較為出色的台灣鯛、金目鱸魚比起來，石斑魚沒有主要加工廠、沒有冷鏈，加工產業鏈不夠成熟，未來這兩年養殖戶的日子恐怕不好過。

「這就是包著糖衣的毒藥，」中華農企發展協會副祕書長林裕紘說，中國加入WTO（世界貿易組織）之後成為亞洲主要進口國，世界搶入，對台灣則採取讓利政策，農產品走小三通不收關稅，出口至廈門還有退稅優惠補助；若不走小三通，一般關稅來看，假設中國對其他國家課稅17%，但對台灣僅課11%，並放寬檢疫標準，吸引台灣。… (本文截自財訊662期，詳全文)