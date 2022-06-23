看懂投信買超的虛與實 藥華藥「關鍵5問」撥開多空迷霧

聯合新聞網／ 財訊雙週刊

文／劉軒彤

根據《財訊》報導，藥華藥去年11月拿到美國藥證後，股價起飛，最近更在投信助陣下，登上生技股價與市值雙料冠軍，這個頭銜是不是名副其實？多空雙方都有話說。

《財訊》報導指出，最近，因為女星張鈞甯去年認購藥華藥私募股而帳面上大賺，無形中幫公司做了廣告，藥華藥如今聲勢漸長，素來公司有一批鐵粉股東，如今更是熱血沸騰；最特別的是，原本對藥華藥甚少聞問的投信，卻從6月9日4百元開始往上買，一周內加碼近2千5百張，成為推動股價挑戰5百元的助力。

回想一年前，藥華藥深陷與歐洲夥伴AOP公司的仲裁糾紛，還因此被打入全額交割股8個月；那個時候，市場冷眼相看，股價沉淪在百元以下。後來情況峰迴路轉，新藥拿到美國FDA藥證，仲裁結果又獲勝，如今既是生技股王，也以1千3百億元的市值登上生技第一。

新投資屬性　市場有平衡點

但是，《財訊》分析，不管股價高低，市場上都有兩派人馬持對立看法。這在新藥股很常見，主要是科學的「知識不對稱性」，而且，台灣生技投資生態還在摸索建構之中。舉例來說，2020年合一的巨額授權金，對台灣資本市場是新示範，僅3個多月，合一市值由74億元飆升到1千6百億元，後來劇烈回檔，兩年後，目前在8百億元建構基礎水位。

藥華藥的題材同樣是新示範。《財訊》報導指出，旗下的新一代長效型干擾素新藥BESREMi，從研發、製造，到美國市場銷售，採一條龍模式；過往台灣不是沒有拿到美國FDA藥證的新藥，但不是授權出去，就是請合作夥伴銷售，採取全部自己來的作法，藥華藥是第一家。

也就是說，當新的投資屬性出現，台灣資本市場需要時間摸索出一套投資邏輯；藥華藥從拿到美國藥證股價起飛，至今不過7個月，一條龍的銷售成績也才剛開始顯現，還沒到足以定論的時間點，因此，不管市場有再多聲音，都要先撇除成見，改以新的「示範」看待，不需要太早預設立場，市場自然會找到平衡點。

根據《財訊》報導，BESREMi目前拿到6張藥證，美國市場是重點；這是一款罕見疾病用藥，在美國一年藥費高達5百萬元，因此保險覆蓋率等於是市場銷售關鍵指標。今年上半年，藥華藥的重心是達成美國保險覆蓋率80%的目標，同時提高科學有效性的曝光度、病患使用的滲透率，並繼續朝第二適應症邁進，希望未來一藥多用可幫助創造現金流正向循環。

最近，因為法人加持，藥華藥股價局面有了微妙轉變，《財訊》採訪不同觀點的投資人，彙整以下幾個焦點問題，讓大家理解多空雙方在想什麼。…(本文截自財訊662期，詳全文)

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