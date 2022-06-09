多重因素夾殺 連續5個月銷量衰退 國內車市罩烏雲 業者苦等天光

文／陳雅潔

「上半年已經確定泡湯了！」一名車商談到目前車市的展望，苦笑回答。6月初，今年前5月的新車銷售掛牌數字出爐，車業其實心裡早已有數。根據《財訊》報導，由於5、6月通常是車廠年中銷售競賽的開始，缺車、漲價、疫情，每項因素都是重擊新車銷售的大利空，而且其中沒有一項因素是未來一個月內就會立即消失的。2022年上半年的台灣車市，已經肯定無法放鞭炮慶祝創新高，甚至可能要開始擔心全年銷售量將出現負成長。

根據交通部數據所最新統計，台灣2022年5月整體新車掛牌數為3萬922輛，已是連續第5個月表現不如去年同期，也呈現持續月減，且減幅擴大。一般判斷銷售減少的情況與新冠肺炎疫情高度連動，今年5月雖然沒有如去年5五月下旬開始三級警戒，但大量染疫、檢疫、居隔人數，還是影響了一般的消費活動。

不只台灣 全球車市都衰退

此外，《財訊》分析，雖然國產車廠相對受到晶片缺貨的影響較少，但上海封城65天，台灣的汽車零組件供應也未能倖免於難。裕隆、中華車、和泰，都不否認這段期間因部分零件供應斷鏈，衝擊生產，但隨著中國解封、物流逐漸恢復，對於今年車市的展望及銷售目標，到目前為止都維持不變，仍將較去年小幅成長。

值得注意的是，《財訊》報導指出，台灣車市並不是獨憔悴。全球各區的統計中，5月的歐洲新車註冊數為82.1萬輛，年減2成；美國單月銷售約1280萬輛，較上月減少11%，較去年同期則掉了18%。澳洲年減6.4 %，算是衰退幅度較輕微的；最嚴重的不難猜到，根據CNN報導，中國因為大規模封控，5月的車市掉了48%。

由於晶片供應不足，加上俄烏戰爭讓身為汽車零組件生產重鎮的烏克蘭變成戰地，進一步衝擊供應鏈，國際車市衰退的情況較台灣發生得更早，對車廠的影響也更明顯。國際機構LMC因此在5月宣布對今年歐洲車市的展望，自年初時預估年增8.6%，降至僅成長0.4%，距離零成長甚至全年衰退，僅有一步之遙。

等無新車 考驗消費者耐心

有趣的是，根據《財訊》報導，目前還沒有任何一家國際車廠，開出下修全年銷售目標的第一槍，每家車廠都認為，下半年晶片生產、物流斷鏈的問題都有機會好轉，而因此維持全年展望。但其實在長期缺料之下，車市已經出現不少前所未見的怪象，挑戰消費者底線，尤其是交車期一延再延的問題，最令買賣雙方都感到頭痛。

(本文截自財訊661期，詳全文)