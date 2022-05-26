全球第三大穩定幣UST崩盤 與LUNA身陷死亡螺旋 幣圈大屠殺五天蒸發五千億美元市值

文／洪綾襄

「看著95%的幣（加密貨幣）死掉，其實還滿具娛樂效果的。」根據《財訊》報導，年僅30歲的Terra創辦人權道亨（推特帳號Do Kwon），5月3日受訪時直白表示，講完還放聲大笑起來。

也難怪他敢如此猖狂。權道亨2019年才推出Terra去中心化金融服務，不到三年就成為全球第2大公鏈，旗下的「算法穩定幣」UST更躋身為市值第3大穩定幣。4月，他逢低加碼價值2.3億美元的比特幣，成為僅次於比特幣創辦人中本聰之外，擁有最多比特幣的單一持有人；卻萬萬沒想到，不到一個星期後，他就眼睜睜看著自己引以為豪的幣，在全世界人面前「死掉」。

宣稱年賺20% 年初暴紅

《財訊》報導指出，相較於其他加密貨幣訴求信仰或理想，在UST問世之前，穩定幣的故事頗為無聊——在波動劇烈的幣圈中，它透過連結實質資產來提供一個價格相對穩定的加密貨幣，因而成為虛實之間或幣幣之間的兌換橋梁。大部分人進入幣圈，也都是從用美元買穩定幣開始，再進階到其他幣種或合約。

《財訊》分析，依據其連結的資產，目前穩定幣可分為三種：一、錨定實體資產的「法幣穩定幣」，如第一大穩定幣泰達幣USDT，就是發行商Tether以實體美元儲備而發行的；USDC則為第二大穩定幣，為Circle發行。第二種則為錨定加密資產的穩定幣，如USDX，就是透過一籃子加密穩定幣背書發行的穩定幣。

第三種就是算法穩定幣，以UST來說，就是利用與Terra鏈上的代幣LUNA之間「雙幣銷毀鑄造」演算法來錨定美元。例如，當UST價格超過一美元來到1.01美元時，演算法就會銷毀1美元價值的LUNA、鑄造一個UST後賣出，獲得1.01美元，賺得0.01美元；但若UST來到0.99美元，就用0.99美元買入一顆UST而銷毀，從而鑄造價值1美元的LUNA，賣出後即可賺得價差0.01美元。

看準時機狙擊 拖累比特幣

《財訊》報導指出，上述概念類似外幣套利交易，只是標的是加密貨幣。權道亨對外宣稱，只要參與Terra的去中心銀行Anchor的DeFi鎖倉項目，就可獲得年化逾20%的報酬，加上Terra又推出支援加密貨幣支付App的Chai、投資組合Mirror、MemePay等多種去中心化新金融服務，因此即使被控「龐氏騙局」，還是獲得全球超過4百萬用戶追捧，帶動LUNA幣身價水漲船高，今年4月最高漲到將近120美元。

(本文截自財訊660期，詳全文)