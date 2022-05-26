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全心醫藥總裁》楊育民三顧茅廬 郭台銘重金投資 周慧泉從拜耳回歸 挑戰台灣新藥傳奇

聯合新聞網／ 財訊雙週刊

文／劉軒彤

「阿母，醫師要來救你了！」34年前，台大醫院急診室內，一位來自偏鄉的9歲男孩輕搖著昏迷的母親；根據《財訊》報導，這一幕，深深刺痛還在念台大醫技系四年級的周慧泉。不過是幾分鐘前，老師陳耀昌醫師才說患者大概沒希望了，派周慧泉去收集血液檢體。

「我看著那個試管，心想，醫師可能當不下去了！當時有很大的挫敗感，是對自我重大的打擊，我覺得一定要去念更多書，真的救這些病人，而不是在病床邊看著他們死去。」計畫在畢業後念學士後醫學系的周慧泉，在走回實驗室的長廊難過地想著。

距離故事的起點，一晃30多年；後來的周慧泉，依計畫去念台大後醫系，但是過不去心裡那道坎，一年後毅然休學到中研院做研究，繼而申請到美國耶魯大學取得博士學位，當上哈佛醫學院的研究教授。

根據《財訊》報導，後來，因著各種機遇，周慧泉從學界轉戰業界，先後經歷亞培、惠氏、基因泰克（Genentech）、Medivation、輝瑞、拜耳等國際生技製藥大廠；中間也曾當過趙宇天創辦的泰福生技的第一號員工，趙宇天讓她第一次學習當創業家，也是第一位問她：妳有沒有想要替台灣做什麼？

學界轉業界　征戰國際大廠

《財訊》報導指出，2019年，周慧泉已經是拜耳製藥全球生物科技營運總裁，是排名前20大的主管，而且是唯一的女性；甚至拜耳已經有意將大分子與小分子藥物3萬人的組織，都歸給她管。然而，此時周慧泉卻決定辭職，在旅美生技大老楊育民三顧茅廬下，再次決定幫台灣做一點事，2020年接手全心醫藥總裁暨執行長一職，跌破業界眼鏡。

連國外媒體都好奇，周慧泉居然放棄人人稱羨的職位，轉往一家名不見經傳的台灣小公司。但是有一個人，即使與周慧泉闊別近30年，卻馬上理解她想要做的事，開口便說：「你這個算是國際牌，這樣做，我們台灣有希望！」這個人便是周慧泉的恩師陳耀昌。

根據《財訊》報導，當年，周慧泉仰慕陳耀昌所帶領的骨髓移植團隊，遂加入他的實驗室，也才有後來急診室的衝擊。師生交流密切，但周慧泉因為自己成了落跑醫師，自覺背叛老師對她的期待，因此赴美近三十年，沒有跟老師聯繫，「甚至當年申請學校的介紹信都不敢請老師寫！」

(本文截自財訊660期，詳全文)

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