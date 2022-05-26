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投資踩雷、負債攀升清償能力堪慮 三商壽第一季大虧 淨值比恐跌破紅線

聯合新聞網／ 財訊雙週刊

文／洪綾襄

根據《財訊》報導，也不過才兩年前，新光金因投資過於集中較低評級債與高波動股票標的，讓金融資產出現逾3百億元的未實現虧損，導致淨值低落而被列入金管會觀察名單。殷鑑不遠，三商美邦人壽竟然還是步上後塵。

今年以來因美國聯準會積極升息，股債市場再次崩跌，第一季壽險公司整體淨值因而縮水5千億元，所幸前6大壽險去年大賺3387.7億元，穩住財務體質仍在水準之上。唯第7大壽險三商美邦人壽，不但去年只賺10.9億元，今年第一季更爆出稅後虧損33.2億元、每股稅後淨損達1.22元，創成立以來最大虧損。

董事長出缺　一個月沒下文

《財訊》報導指出，市場盛傳，這次虧損為三商壽副董事長翁翠君與投資長林大鈞的投資決策失誤，重押元大台灣50反一、俄羅斯債等標的所導致。對此三商美邦人壽表示，公司對股票操作係由投資單位依專業及市場情況進行操作，並遵守相關規範。

去年底，三商壽的資本適足率（RBC）僅剩203.62%、淨值比3.28%，瀕臨金管會要求RBC200%、淨值比3%以上的臨界點；今年第1季三商壽淨值再銳減至396億元，推估淨值比已跌破監理紅線，僅剩2.75%；對比負債表上高達1.22兆元的保險債務，清償能力堪慮。

更令人焦急的是，為了要在2026年完成國際會計準則17號公報（IFRS 17）正式接軌，根據《財訊》報導，明年起，保險業就要完成負債相關計算模型及系統建置，2024年則要完成系統平行測試，才能趕得上表定時間。

然而三商壽董事長陳翔玠和副董事長翁翠君，卻在公告虧損前夕無預警雙雙請辭，由總經理陳宏昇暫代董事長，以及翁翠君大哥、旭富製藥董事長翁維駿接替董事懸缺，決策高層頓時處於真空狀態。三商壽表示，大股東只是請辭、不是出場，為的是讓公司實踐全經理人經營的目標。

那麼未來會由誰出任三商壽董事長？至今未有下文，但新董事長責任重大，不僅要懂經營保險，還要能盡快帶著資金進場。

《財訊》分析，三商壽大股東為創辦三商行的陳河東與翁肇喜家族。雖然事業版圖包含餐飲（三商巧福）、零售（美廉社）、金融（三商美邦、復華投信）、製藥（旭富）等，但要支持動輒數百億元的壽險業增資，仍顯吃力。

(本文截自財訊660期，詳全文)

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