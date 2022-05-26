快訊

批北京挑釁 布林肯：一中政策不變、不支持台獨

一張防疫保單 意外讓裕隆、和泰也踩雷

聯合新聞網／ 財訊雙週刊

文／涂憶君

根據《財訊》報導，防疫保單之亂蔓延，除了主管機關和產險業者，竟也燒向了裕隆、和泰兩大汽車集團，因為兩大集團轉投資的新安東京海上產險、和泰產險也身陷保單風暴。

根據《財訊》報導，裕隆集團旗下的中華汽車、裕隆分別持有新安東京海上產險20.57%、17.39%；去年新安東京海上產險大賺12.37億元、年增逾4成，中華汽車、裕隆就分別認列了2.54億、2.15億元的獲利。

和泰集團也同樣中槍。和泰產險是和泰車孫公司，透過百分之百持有的和展投資再轉投資持股99.8%；去年和泰產險獲利9.68億元，是和展貢獻和泰車31.7億元獲利的重要來源。

《財訊》報導指出，此次防疫保單之亂，新安東京海上產險、和泰產險，各自約有70萬至90萬張的防疫險有效契約，不僅將影響今年母公司的獲利認列，甚至可能還得增資提高資本適足率。

《財訊》分析，尤其，裕隆於近期法說會上保守表示，台灣今年汽車市場的銷量恐怕受到上海疫情封城、解封後車市銷量的回復力、升息等多項不確定性因素干擾，將造成一定影響，再加上原本的穩定獲利出現變數，可說是讓兩大車廠始料未及。

(本文截自財訊660期，詳全文)

【更多精采內容詳見】《財訊官網》

相關新聞

一張防疫保單 意外讓裕隆、和泰也踩雷

根據《財訊》報導，防疫保單之亂蔓延，除了主管機關和產險業者，竟也燒向了裕隆、和泰兩大汽車集團，因為兩大集團轉投資的新安東京海上產險、和泰產險也身陷保單風暴。

疫情海嘯第一排 全國商旅大換手 飯店轉型求生 醫療業也成為新買家

疫情重創飯店業，出現結構性轉變，有業者轉型委託智能管理公司，或參與都更、危老，亦有建商和醫療業者搶市，未來將有不同氣象。

全心醫藥總裁》楊育民三顧茅廬 郭台銘重金投資 周慧泉從拜耳回歸 挑戰台灣新藥傳奇

辭去拜耳製藥全球生物科技營運總裁的職位，周慧泉轉戰陷入困境的全心醫藥；她有什麼能耐，她看到什麼機會，讓生技大老楊育民三顧茅廬延攬，讓郭台銘重金投資她？

全球第三大穩定幣UST崩盤 與LUNA身陷死亡螺旋 幣圈大屠殺五天蒸發五千億美元市值

根據《財訊》報導，全世界主要央行實施緊縮貨幣以壓抑通膨，不僅全球股債大跌，幣市也爆發一場狙擊戰，讓第三大美元穩定幣UST及其姊妹幣LUNA一夕殞落。幣圈末日將至了嗎？

投資踩雷、負債攀升清償能力堪慮 三商壽第一季大虧 淨值比恐跌破紅線

根據《財訊》報導，今年股債市場大跌，三商壽不僅淨值銳減、投資也慘虧，推估第一季淨值比已跌破監理紅線3%；對比持續攀升的保險債務已高達1.22兆元，清償能力堪慮。

壽險公司淨值蒸發五千億 金融股漲多恐下修 壽險族群首當其衝

壽險、產險股近期利空頻傳，資金撤離，以壽險為主的金融股最多跌幅在一成以上；在股債波動及升息等議題下，未來金融股走勢將何去何從？

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。